ورود به تشکیلات سیاسی حق و وظیفه ایثارگران است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله هاشمی رفسنجانی، صبح امروز در دیدار جمعی از اعضای هیأت مؤسس حزب جدیدالتأسیس مجمع ایثارگران، فداکاری، گذشت و ایثارگری را برآمده از فرهنگ اصیل اسلام و قرآن و در راستای آرمانهای امام راحل و شهیدان دانست و گفت: جامعهای که به این فرهنگ بها میدهد، مطمئناً آینده درخشانی خواهد داشت.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، رزمندگان 8 سال دفاع مقدس و خانوادههای معزز شهدا را مصادیق روشن آیات و روایات اسلامی برای ایثارگران در دوره جدید دانست و گفت: باید از تفکرات فردی آنان در کارهای جمعی و برای ساختن اجتماع استفاده کرد.
هاشمی رفسنجانی، با بیان این جمله که «کم کم ایثارگران زمان جنگ و حتی زمان مبارزه و انقلاب، پا به سن گذاشتند و یا به شهادت رسیدند»، گفت: فرزندان این بزرگان که اکنون به سن بزرگسالی رسیدهاند، سرمایهای ارزشمند برای کشور هستند که اگر چه تشکیلات خاصی دارند، اما میتوانند در مجمع ایثارگران هم بدرخشند.
وی، اعتدال را محور اندیشههای سیاسی اسلام خواند و با بیان چند آیه قرآن، خطاب به اعضای هیأت مؤسس حزب مجمع ایثارگران، گفت: در اظهارنظرها و رفتار و گفتار، از اعتدال عدول نکنید که به قول مولا علی(ع)، افراط و تفریط، انحراف از جادهی اسلام است.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، پیروی ایثارگران واقعی از ولایت را، دارای سوابق تاریخی از زمان پیامبر اسلام(ص)، امام علی(ع)، دیگر ائمه و بعدها در شرایط زمانی و مکانی مختلف، به خصوص در زمان امام راحل دانست و گفت: حقیقت این است که آنچه ایران را با تعدد قومیتها، چون بند تسبیح به هم مرتبط مینماید، تفکر اسلامی و توسل به حبلالله است و نباید بگذاریم این اندیشه تضعیف شود.
هاشمی رفسنجانی، با یادآوری شرایط کشور در زمان رحلت امام و انتخاب آیتالله خامنهای، گفت: بارها گفتهام که هنوز بهترین انتخاب خبرگان بود و دعا کنیم که این روند ادامه داشته باشد، چون برخی از دشمنان اندیشههای امام و شخص آیتالله خامنهای، با دوستنمایی به خیلی از مراکز حساس نفوذ کردهاند که از بیان ایران ستیزی ابایی ندارند.
وی با تشریح اهداف رزمندگان و ایثارگران در 8 سال جنگ تحمیلی که حفظ تمامیت ارضی ایران یکی از مهمترینها بود، گفت: امروز هم باید هدف اقدامات سیاسی ایثارگران، حفظ تمامیت ارضی ایران و حفاظت از ارزشهای متعالی امام راحل(ره) باشد که این مهم با تکیه بر آرای مردمی امکان پذیر است.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، با تحسین حضور معنادار مردم در مقاطع گوناگون انقلاب، به خصوص در زمان جنگ، گفت: ایثارگران فرزندان همین مردم هستند و در تشکیلات سیاسی و مذهبی باید به این نکته توجه نمایند که مردم اصل و اساس انقلابند.
هاشمی رفسنجانی، ورود به تشکیلات سیاسی را حق و حتی وظیفه ایثارگران دانست و گفت: اگر کسانی که ایثارگران واقعی هستند، وارد کارزار نشوند، کسانی این عنوان مقدس را غصب میکنند و به اسم ایثارگران، کار و اظهارنظرهایی میکنند که هیچ سنخیتی با اصل ایثارگران ندارد.
در آغاز دیدار، آقایان مهدی کیانی، فیضالله عرب سرخی، حجتالاسلام والمسلمین پروازی، جواد امام و غلامعلی رجایی، گزارشی از روند شکلگیری حزب ارائه کردند و به بیان دیدگاههای خویش در خصوص ضرورت تقویت فرهنگ ایثارگری در قالب تشکیلات سیاسی پرداختند.
