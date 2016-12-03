به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «صوت المنامه»، سازمان عفو بین الملل در محکومیت بازداشت بدون توجیه «سید علوی حسین» از انقلابیون بحرینی بیانیه صادر کرد.

بر اساس این گزارش، این سازمان در بیانیه خود آورده است: این شهروند بحرینی بیش از یک ماه است که بدون تفهیم اتهام توسط نیروهای آل خلیفه بازداشت شده است.

سازمان عفو بین الملل اعلام کرده است: علوی حسین از زمانی که بازداشت شده نتوانسته با وکلای خود ارتباط برقرار کند.

این سازمان همچنین در بیانیه خود آورده است: این احتمال وجود دارد که علوی حسین تحت شکنجه نیروهای آل خلیفه قرار گرفته باشد.

گفتنی است، رژیم آل خلیفه از زمان آغاز انقلاب مردمی در سال ۲۰۱۱ شمار زیادی از انقلابیون را به بهانه های واهی بازداشت و بدون تفهیم اتهام، محاکمه کرده است.