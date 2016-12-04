کرمانشاه قهرمان مسابقات کیوکوشین کاراته ماتسوشیما کشور شد

نبی فتحی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: هشتمین دوره مسابقات قهرمانی کشور سبک کیوکوشین کاراته ماتسوشیما جام یادبود استاد فقید شیهان مجتبی شاه علی؛ بنیانگذار کیوکوشین کاراته استان کرمانشاه باحضور یازده تیم در سالن ۲هزارنفری آزادی شهرستان صحنه بر روی سه تاتمی برگزار شد.

وی با اشاره به حضور تیم‌هایی از استان‌های کرمانشاه، کردستان، البرز، همدان، تهران، مازندران، بوشهر، قم، آذربایحان غربی، لرستان و مرکزی در این مسابقات افزود: بیش از ۳۵۰ ورزشکار در این رقابت‌ها حضور یافتند.

فتحی با بیان اینکه مسابقات در کلیه رده‌های سنی برگزار شد، تصریح کرد: در رده سنی خردسالان و نونهالان استان البرز اول جایگاه نخست را از آن خود کرد، استان بوشهر و آذربایجان غربی به ترتیب دوم و سوم شدند.

وی گفت: تیم شهید سیدحمیدحسینی کرمانشاه در رده سنی جوانان و نوجوانان باکسب ۱۵ مدال طلا،۱۹ مدال نقره و ۱۶ مدال برنز بر سکوی قهرمانی ایستاد و استان مرکزی و مازندران به ترتیب در جایگاه‌های دوم و سوم قرار گرفتند.

فتحی با اشاره به نتایج در رده های سنی امید، بزرگسالان و پیشکسوتان گفت: در این بخش استان همدان در جایگاه اول قرار گرفت، کردستان و لرستان نیز به ترتیب دوم و سوم شدند.در کاتا نیز استان استان بوشهر اول، کردستان دوم وکرمانشاه برسکوی سوم این رقابت‌ها ایستادند.

وی بیان کرد: در مجموع درکلیه رده‌های سنی و رده بندی کلی، تیم استان البرز قهرمان شد، تیم شهید سید حمید حسینی کرمانشاه نائب قهرمان و تیم همدان نیز به مقام سوم این رقابتها دست یافت.

وی گفت: ازهمکاری مسئولین هیئت کاراته استان، اداره ورزش وجوانان، هیئت کاراته، اداره آموزش و پرورش، کمیته امداد امام خمینی( ره)، فرماندار شهرستان صحنه، مسئولین هلال احمر و آموزش وپرورش شهرستان هرسین تشکر و سپاسگزاری دارم.

فتحی خواستار حمایت مالی ادارات، کارخانجات و سرمایه داران از تیم‌های ورزشی استان کرمانشاه شد و گفت: قطعا این سبب می‌شود تا با انگیزه بیشتری در بُعد قهرمانی و برگزاری مسابقات فعالیت کنیم.

وی خطاب به مسئولان بیان کرد: مسئولین استان بدانند که در صورت ادامه این روند و عدم حمایت مالی از امثال ما در آینده‌ای نه چندان دور، جوانان ما دیگر شاهد برگزاری چنین رویدادهای بزرگی در استان نخواهند بود و شاهد منزوی شدن دست اندر کاران رشته های مختلف ورزشی خواهیم بود و همین مسئله سبب دور شدن فرزندان این دیار از ورزش و از بین بردن انگیزه آنان و در نتیجه آمار فساد واعتیاد روزبه روز بیشتر خواهد شد.

فتحی اظهار کرد: اگر یک سوم هزینه‌ای که مسئولین برای مبارزه بااعتیاد خرج می‌کنند جهت زیر ساخت‌های ورزشی هزینه کنند به سود مردم، جوانان و هدر نرفتن منابع ملی خواهد بود.