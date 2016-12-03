محسن مومنی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در چند روز تعطیلات به ۱۶۷ نفر حادثه دیده در سطح استان امداد رسانی شد که ۶۰ نفر از این افراد بر اثر بارش باران دچار حادثه شدند.

وی بیان داشت: بارندگی های اخیر در شهرستان‌های تیران، دهاقان، خوانسار، گلپایگان و سمیرم افرادی را دچار حادثه کرد که توسط تیم‌های امدادی به آنها کمک‌رسانی شد.

مومنی به حوادث تحت پوشش جمعیت هلال احمر استان اشاره و تصریح کرد: در بازه زمانی یازدهم لغایت سیزدهم آذرماه، ۱۹ مورد حادثه جاده‌ای، یک مورد حادثه شهری، شش مورد خدمات حضوری و سه مورد حادثه آبگرفتگی توسط نیروهای امدادی جمعیت هلال احمر استان پوشش داده شد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان اصفهان افزود: همچنین ۱۰۷ نفر نیروی عملیاتی این جمعیت در قالب ۳۶ تیم عملیاتی با همراه داشتن تجهیزات لازم امدادی در عملیات‌های یادشده بکارگیری شدند.

وی با اشاره به اسکان اضطراری ۸ نفر در این مدت خاطرنشان کرد: درهمین مدت یک مورد عملیات رهاسازی توسط تیم های عملیاتی این جمعیت صورت گرفته است.

وی همچنین در ادامه از برگزاری هجدهمین مانور سراسری زلزله و ایمنی در مدارس همزمان با سراسر کشور در اصفهان خبر داد و گفت: این مانور در روز ۱۵ آذرماه با شعار مدرسه ایمن- جامعه تاب آور برگزار می‌شود.

مومنی اعلام کرد: باتوجه به خطر بالای زلزله در ایران و اهمیت ارتقای آمادگی مردم به ویژه جوانان و نوجوانان برای مواجهه با اثرات زلزله همه ساله مانور سراسری زلزله وایمنی با همکاری دستگاهای ذیربط در مدارس کشور برگزار می‌شود.

خانبازی تصریح کرد: این مانور با هدف آشنایی دانش آموزان با زلزله و خطرات آن ، کاهش خسارات ناشی از زلزله بوسیله ارتقاء فرهنگ خودامدادی و دگرامدادی، ایجاد و ارتقای مهارت های فردی و جمعی دانش آموزان و واکنش صحیح و سریع در برابر زلزله برگزار می گردد.

وی همچنین خاطرنشان کرد: در مانور سراسری زلزله و ایمنی در مدارس امسال علاوه بر دانش آموزان ومسئولان مدارس، والدین دانش آموزان وسایر مردم محلات نیز آموزشهای لازم درخصوص مقابله با حوادث احتمالی را فراگرفته ودربرنامه مانور زلزله و ایمنی مشارکت داده می‌شوند.