به گزارش خبرنگار مهر عصر شنبه نخستین جلسه شورای اجرایی ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی استان گلستان با حضور حسن صادقلو استاندار گلستان و حجتالاسلام احمدرضا احمدی عضو ستاد تحول شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور برگزار شد.
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گلستان در این جلسه خواستار اتخاذ تدابیر مناسب برای حضور اقشار مختلف مردم در برنامههای گرامیداشت دهه فجر در استان شد و گفت: امام راحل از دهه فجر به انفجار نور یادکرده و رهبر معظم انقلاب هم تاکید جدی در برگزاری باشکوه مراسم گرامیداشت این ایام داشتهاند.
عبدالرضا چراغعلی از دهه فجر بهعنوان نقطه اشتراک و آشتی گروهها و اقشار مختلف و اقلیتهای دینی نام برد و افزود: دهه مبارک فجر فرصت مناسب برای نمایش دوباره وحدت اقوام و مذاهب مختلف در ایران اسلامی و دستیابی به آرمانهای بلند بنیانگذار انقلاب است.
وی تأکید کرد: این ایام فرصت مناسبی است تا کدورتها و سوءتفاهمهای موجود بین لایههای مختلف اجتماعی برطرف شود.
وی بابیان اینکه از تکریم و توجه به فجر آفرینان و حماسهسازان انقلاب اسلامی در استان غافل شدهایم، ادامه داد: تکریم و بزرگداشت حماسهسازان و خانواده شهدای انقلاب باید در برنامههای ویژه دهه فجر امسال گنجانده شود.
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گلستان تصریح کرد: پاسخ به سؤالهای جوانان و قشر پرسشگر جامعه و تشکلهای مردمی یکی از ضروریات برنامههای این دهه است زیرا اگر ما به سؤالها و ابهامات جوانان و نسلهای امروز پاسخ ندهیم، رسانههای بیگانه با خوراک رسانهای خود و در قالب جنگ نرم فرهنگی به این سؤالها پاسخ میدهند.
ناکافی بودن توفیقات در مردمی کردن برنامههای دهه فجر
در ادامه مدیرکل تبلیغات اسلامی استان گلستان با تأکید بر لزوم اجرای برنامههای فرهنگی در دهه فجر در استان اظهار کرد: از مفاهیم دفاع از انقلاب و حفظ ارزشها باید به نفع انقلاب و تعمیق مباحث فرهنگی استفاده کنیم.
حجتالاسلام نورالله ولی نژاد تصریح کرد: تاکنون توفیق ما در مردمی کردن برنامههای دهه فجر در استان ناکافی بوده و باید برای حضور اقشار مختلف جامعه در جشنهای انقلاب در استان برنامهریزی کنیم.
وی پیشنهاد کرد: در برگزاری برنامههای دهه فجر و جشنهای انقلاب میتوانیم از حضور بزرگان و علمای اهل سنت در شهرها و مناطق مختلف استان بهره ببریم.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان گلستان با اشاره به اینکه ستادهای دهه فجر شهرستانها در سالهای گذشته با مشکلاتی مواجه بودهاند، خاطرنشان کرد: بسیاری از این مشکلات با هماهنگی بین دستگاهی قابلحل بوده و میتوان به برگزاری جلسات ستاد و شورای هماهنگی در شهرستانها نسبت به رفع آنها اقدام کرد.
وی ادامه داد: گلستان دارای شهدا و مفاخر انقلابی است که در واقعه پنج آذر و ۱۲ دی در استان نقشآفرینی کردهاند و باید مورد تجلیل و تقدیر قرار گیرند.
در ادامه مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان بر ضرورت اخذ مجوز برای انتشار ویژهنامه خبری دهه مبارک فجر تأکید کرد و گفت: اگر قرار است این ویژهنامه منتشر شود در آن عملکرد تمامی دستگاهها نشان داده شود.
حجتالاسلام علیاصغر فضیلت تأکید کرد: تمرکز خبری ویژهنامه دهه فجر تنها بر عملکرد شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان نباشد و اقدامات مؤثر تمام دستگاههای اداری در آن دیده شود.
توجه بیشازپیش به عشایر و روستائیان، توجه به کیفیت اجرای برنامهها، برگزاری جشنواره بزرگ فرهنگی و ورزشی با رویکرد بازیهای بومی و محلی، توجه به تعیین جایگاه ویژه برای عکاسان و خبرنگاران، بهره بردن از ظرفیت پایگاههای خبری و فضای مجازی و توجه ویژه به وحدت اقوام در برگزاری برنامههای دهه فجر از دیگر موضوعات مطرحشده در این جلسه دو ساعت و نیمه بود.
