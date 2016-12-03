به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زاکانی رئیس کمیسیون ویژه بررسی برجام در مجلس نهم، در یادداشتی که در کانال تلگرامی خود منتشر کرده، در واکنش به مصوبه تحریمی اخیر در سنای آمریکا، بایسته های احقاق حقوق ملت ایران با گذشت یکسال و چندماه از تصویب برجام را تحلیل کرد.

متن این یادداشت به شرح زیر است؛

«یک سال و اندی است که از تصویب برجام با ۱+۵ می گذرد و طرفین به یک اندازه متعهد به اجرای آن نبوده اند.

ایران فراتر از تعهدات خویش عمل کرده است ولی آمریکا نه تنها به حداقل وظایف خود پایبند نبوده بلکه با تهدید دیگران بهانه را نیز در اختیار کشورهای اروپایی گذاشته و از قِبل آن بزرگترین خسران نصیب ایران شده است بخصوص که با مصوبه اخیر سنا کار سختر خواهد شد و برخلاف اظهارات جناب آقای دکتر ظریف اثرات آن دامن گیر ما خواهد بود.

۱. امروز خطای راه طی شده و اشتباهات رخ داده معلوم و مشخص است لذا صادقانه باید با افکار عمومی مواجه شد و کتمان واقعیات تلخ و بی تدبیری انجام پذیرفته را قبول کرد و از مردم عذرخواهی نمود.

۲. امروز روز وحدت و توجه به مصالح اسلامی و منافع ملی و مطالبه از کشورهای طرف مذاکره بویژه آمریکا است تا با تک صدایی و فریاد بلند از جانب ملت و مسوولان مواجه شده و در برابر مطالبه بحق ما تسلیم شوند.

۳. بحمدالله بزرگترین دستاورد ایران، نشان دادن حسن نیت و صداقت در بهره مندی صلح آمیز از توانمندی های هسته ای و نشان دادن صدباره چهره درنده و بی اعتبار آمریکا است که باطن پلید و نیت خطرناک و سلطه جویانه اش را پشت لبان خندان و بیان به ظاهر خیرخواهانه پنهان نموده است.

۴. امروز زحمت دستگاه دیپلماسی کشورمان فراتر از تلاش های گذشته باید دنبال شود تا در پرتو دیپلماسی عمومی و تخصصی و ارتباط با همه ملت ها و دولت های مستقل، راه فرار روبه جلوی آمریکا و کشورهای طرف مذاکره بویژه اروپایی را گرفت و انعکاس این بدعهدی را سرمایه ای برای جامعه جهانی و عبرت از آن قرار داد.

۵. اصرار بر انجام تعهدات طرف های غربی علی‌الخصوص آمریکایی ها اصلی اساسی است که باید بر آن تاکید شود و دائما با پیگیری جدی و فعال کردن همه ظرفیت های بالفعل و بالقوه، استیفاء حقوق ملت رشید ایران انجام پذیرد.

۶. باید از شکستن تعهد آمریکا و کشورهای اروپایی به مجامع بین المللی شکایت کرد و دنبال نمود تا با پیش دستی و با استفاده از ظرفیت های خطرناک موجود در سند برجام، به اهداف مستکبرانه خود نرسند.

۷. امروز ما از بدعهدی آمریکا خوشحال نیستیم ولی از قبل آن را قابل پیش بینی می دانستیم لذا متاسفانه بی تدبیری انجام شده در تنظیم سند برجام راه را بسیار سخت نموده است ولی باید از اظهارات نسنجیده خوداری کرد و برای نشان دادن جدیت ایران و حقانیت خود اقدامات مرحله ای را پیش بینی نمود تا گام به گام هر مرحله، راه مرحله دیگر را باز نماید و نتایج مناسبی از آنها حاصل شود.

۸. شاه بیت امروز برای برون رفت از مشکلات فعلی، تغییر رویکرد از چشم دوختن به دست دشمن و باز نمودن آن بر ظرفیت های داخلی است. باید با ملت صادقانه صحبت کرد و با اطمینان به مردم، کار را به آنان واگذار نمود.»