به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد رحیمی ظهر شنبه در مراسم روز معلولان اظهار داشت: معلولان دارای استعدادهای درخشانی هستند که به حمایت مسئولان مربوطه در راستای شکوفای توانمندی ها نیاز دارند.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان چهارمحال و بختیاری با اشاره به کسب رتبه های برتر در بخش ورزشی توسط معلولان، تصریح کرد: معلولان توانمند و با استعداد استان در حال حاضر در تیم ملی عضو و فعال هستند.

وی تاکید کرد: مراکز فراگیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در استان به کودکان و نوجوانان معلول انواع کتاب از جمله کتاب با خط بریل ارائه می‌دهند.

رحیمی با بیان اینکه جشنواره بیت المللی تئاتر در حال برگزاری است، یادآور شد: معلولان استان در جشنواره بین المللی تئاتر نیز، تئاتر اجرا خواهند کرد.