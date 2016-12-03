شرکت نمایشگاهها و شهرک های صنعتی قزوین تفاهم نامه امضا کردند

به گزارش خبرنگار مهر، روز شنبه در جلسه ای در شرکت نمایشگاههای بین المللی قزوین با امضاء تفاهم نامه برای توسعه فعالیتهای نمایشگاهی اقدام شد.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین در این جلسه گفت: برای همکاری مشترک و حمایت بیشتر از واحد های صنعتی مستقر در شهرکها، نواحی صنعتی و صنایع کوچک و متوسط استان تفاهم نامه ای بین شرکت شهرکهای صنعتی و شرکت نمایشگاههای بین المللی استان قزوین منعقد شده است.

حمیدرضا خانپور اظهارداشت: این تفاهم در راستای کمک به توسعه بازار از طریق شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی و معرفی محصولات و توانمندیها در نمایشگاههای تخصصی و اعزام و پذیرش هیئت های تجاری برای شرکت در نمایشگاهها صورت گرفته است.

وی افزود: در حمایتی از واحدهای صنعتی و تولیدی شرکت کننده در نمایشگاهها بسته های تشویقی تعریف کرده ایم و زمینه حمایت از توسعه بازار، همکاری های فنی و اقتصادی و فناوری واحدهای صنعتی مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی و صنایع کوچک استان فراهم شده است.

خانپور یادآورشد:حمایت ازبازدید صاحبان واحدهای صنعتی از نمایشگاه‌ها و استفاده از قابلیتهای صنعتی درتوسعه و رفع کاستی‌ها، معرفی توانمندیهای صنعت استان در سطح ملی و بین‌المللی، آشنایی با نیازهای بازار و مشتریان با هدف توسعه بازاریابی و فروش تولیدات ملی، همکاری در برگزاری تورهای نمایشگاهی و اعزام هیئت‌های تجاری داخلی و خارجی از مهمترین تعهدات طرفین است که در تفاهم نامه پیش بینی کرده ایم.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین گفت: حمایت‌های مالی و معنوی واحدهای صنعتی شرکت کننده مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی در نمایشگاه‌ها و هیئتهای تجاری و واحدهای عضو خوشه های صنعتی استان و پرداخت 50 درصد هزینه های آموزشی برای آشنایی صاحبان واحدهای متقاضی با مواردی همچون اصول و فنون مذاکره، نحوه برگزاری نمایشگاه، شناخت بازار وهماهنگی برای حضور همه شرکت‌های مستقر در شهرکهای صنعتی استان در بازدید از نمایشگاهها از جمله تعهدات این شرکت است.

این تفاهم نامه توسط حمیدرضا خانپور مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان و هادی طاهرخانی مدیرعامل شرکت نمایشگاههای بین المللی استان قزوین امضاء شد.