به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، مرکز اطلاع رسانی و امور بین الملل وزارت کشور در اطلاعیه ای ضمن تاکید مجدد بر حمایت وزارت کشور، استانداری ها و فرمانداری ها از همه تجمعات و سخنرانی های دارای مجوز قانونی، از رسانه ها درخواست می نماید به منظور حفظ و صیانت از فضای آزاد گفتگو و نقد و انتقاد، از انعکاس اخبار غیر دقیق در این باره (روز دانشجو) پرهیز کنند.

بنابر این گزارش متن کامل این اطلاعیه بدین شرح است:

نظر به انتشار برخی اخبار مبنی بر لغو سخنرانی آقای محمدجواد حق شناس (فعال سیاسی) در یکی از محیط های دانشگاهی استان بوشهر و برابر بررسی بعمل آمده از استانداری بوشهر، به آگاهی رسانه ها و عموم مردم شریف می رساند، مانع خاصی برای برگزاری این برنامه در میان نبوده و لغو آن صرفاً به دلیل عدم تطابق زمان پیشنهادی برگزار کنندگان برنامه و برنامه کاری سخنران مدعو، محقق شده است.

مرکز اطلاع رسانی و امور بین الملل وزارت کشور، ضمن تاکید مجدد بر حمایت وزارت کشور، استانداری ها و فرمانداری ها از همه تجمعات و سخنرانی های دارای مجوز قانونی، از رسانه ها درخواست می نماید به منظور حفظ و صیانت از فضای آزاد گفتگو و نقد و انتقاد، از انعکاس اخبار غیر دقیق پرهیز کنند.