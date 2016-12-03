پروانه شکار پرندگان وحشی در گلستان لغو شد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط‌زیست گلستان، اسماعیل مهاجر اظهار کرد: بر اساس اعلام سازمان حفاظت محیط‌زیست مبنی بر شیوع آنفولانزای فوق حاد پرندگان در کشور، هرگونه شکار پرندگان از ۱۳ آذرماه در استان گلستان ممنوع است و تا اطلاع ثانوی پروانه جدیدی برای شکارچیان صادر نخواهد شد.

وی افزود: بر همین اساس اعتبار پروانه‌های شکار برای شکارچیان در طول مدت شکار صادرشده، باطل است و با هرگونه تخلف برخورد قانونی انجام می‌شود.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان گلستان تأکید کرد: هم استانی‌ها در صورت برخورد با هرگونه تخلف می‌توانند تخلفات را با سامانه ۱۵۴۰ یا ۰۱۷۳۲۵۴۵۴۶۳ اطلاع دهند.

وی همچنین از مهار کامل آتش‌سوزی در سه‌نقطه حاشیه‌ای پارک ملی گلستان در محل قویش چشمه، دره شمالی روستای تنگ راه و کندسکوه خبر داد و گفت: آتش‌سوزی این نقاط به‌طور کامل مهارشده و محیط بانان اجازه نفوذ آتش را به داخل پارک ملی ندادند.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان گلستان تصریح کرد: علت آتش‌سوزی و وسعت آن در دست بررسی است و محیط‌بانان تا اطمینان کامل از مهار حریق در منطقه حضور خواهند داشت.