به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا جهان ظهر شنبه در خلال اجلاسیه نماز استان سمنان به میزبانی سالن شهید مطهری سمنان ضمن قدردانی از اداره کل تبلیغات اسلامی و حوزه برادران و خواهران استان سمنان برای همکاری اقامه نماز در مدارس، بیان داشت: اقامه نماز در اول وقت از اولویت های و برنامه های مهم آموزش و پرورش هم برای کارکنان و هم دانش آموزان است و برای این منظور۲۰ دقیقه در موسسات آموزشی نظر گرفته شده است اما متاسفانه ما برای پرداخت حق القدم امام جماعات با مشکل مواجه هستیم.

وی با تاکید بر اینکه نماز یک ارزش است و باید به آن توجه ویژه شود، گفت: در بسیاری از مواقع شاهد این بودیم که زمانی که ارزش ها رنگ می بازد آسیب های اجتماعی به وجود می آید که این مهم در قرآن و احادیث مکرر پیامبر اکرم (ص) نیز تاکید شده است.

جوانان جذب نماز شوند

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان با بیان اینکه باید جوانان را به عبادت معنوی و ارزشمند مردم تشویق و آنها را با نگاه علمی به مقوله دین آشنا ساخت چرا که این قشر آتیه ساز ایران اسلامی امروز نیازهای خودشان را می طلبند و ما باید برای پاسخگویی به نیازهای آنها به روز باشیم.

جهان با اشاره به این مطلب که برخی از مدارس دارای نماز خانه مستقل هستند و در برخی از مدارس این امکان وجود ندارد، افزود: از مسئولان دستگاه های زی ربط می خواهیم تا همکاری و مساعد بیشتر برای رفع معضلات در این زمینه را صورت دهند.

وی در ادامه برگزاری هشت اجلاسیه با موضوعات مختلف دینی و مذهبی، نشست تخصصی با حضور حجت الاسلام قرائتی، نشست توجیهی با حضور آیت الله شاهچراغی نماینده ولی فقیه در استان و استاندار سمنان، برگزاری دوره های ضمن خدمت قرآن کریم و ذکر نماز، آموزش عملی نماز به وسیله مربیان و تکثیر و توزیع بروشور در زمینه نماز را از جمله فعالیت های اداره کل آموزش و پرورش در راستای ترویج فرهنگ نماز برشمرد.

۸۵درصد دستگاه های استان سمنان عملکرد خوبی دربرگزاری نماز دارند

رئیس ستاد اقامه نماز استان سمنان نیز در این اجلاسیه با اشاره به این مطلب که در دستگاه های اجرایی استان نماز اول وقت به جماعات برگزار می شود، افزود: قرار است در سال ۹۶در آن دستگاه های که نماز در وقت دوم به جماعت خوانده می شود هم به نماز اول وقت موکول شود.

حجت الاسلام محمد رضا شمسی الدین با اشاره به این مطلب که از ۸۵درصد ارزیابی انجام شده از عملکرد دستگاه های اجرایی در بخش نماز و مسائل فرهنگی نماز، ۷۰درصد دستگاهها فعالیت های خوبی داشتند، اظهار داشت: خدا را شاکریم که دستگاههای اجرایی در این زمینه بسیار دارای فعالیت مطلوب هستند.

وی ضمن قدردانی از اداره کل آموزش و پرورش استان سمنان گفت: ۸۰درصد مدارس استان در مقطع اول و دوم متوسطه نماز جماعت برگزار می کنند.

شرکت توزیع برق، شرکت برق منطقه ای، بیمه سلامت، جهادکشاورزی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، امور اقتصادی ودارایی، شرکت آب وفاضلاب شهری، شرکت گاز، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، هلال احمر، ثبت احوال، پست استان، دامپزشکی، ثبت اسناد و املاک، تبلیغات اسلامی، منابع طبیعی و آبخیزداری و بانک ملی، دانشگاه آزاد اسلامی، اوقاف وامور خیریه استان، صدا و سیما، اداره کل زندان ها، دادگستری استان، کمیته امداد امام خمینی(ره)، اداره کل بهزیستی در این همایش از لحاظ برگزاری نماز مورد تقدیر قرار گرفتند.