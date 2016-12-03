شبکه های معاند به عنوان میکروبی به جان کشورهای اسلامی افتاده اند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد حسین بابایی عصر شنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان مازندران، که در دفتر آیت الله طبرسی نماینده ولی فقیه در استان مازندران و با دستور کار بررسی وضعیت سایت های مجازی مازندران برگزار شد، اظهار کرد: شبکه های معاند در فضای مجازی به عنوان لشکری گسترده و میکروبی به جان کشورهای اسلامی افتادند و در ابعاد مختلف در حال ضربه زدن هستند.

وی افزود: دلسوزی هایی که اکثر اوقات در این فضاها دیده می شود نه از باب مباحث عقلی بلکه از باب جنسی برای نوجوانان و جوانان ایجاد شده ست.

فرمانده سپاه کربلا مازندران، با انتقاد از برخی سردرگمی هایی که در حوزه غرق شدن در فرهنگ غیر بومی گریبان مردم را گرفته است، گفت: به نظر برخی برهنگی و پوشش نامناسب مشکلی نیست در حالی که ما در این زمینه دچار یک تسامح در اندیشه دینی هستیم البته تا زمانی که منکرات به‌راحتی در اختیار افراد جامعه باشد تربیت فرزندان چندان اثربخش نخواهد بود.

سردار بابایی، در ادامه بیان کرد: به نظر می رسد ما در شورای فرهنگ عمومی استان یک سری اقدامات را انجام دهیم و هر دستگاهی موظف به کنترل است اقدام کند.

وی افزود: برخی موارد آدرس های غلط هم داده می شود لذا ما در شورای فرهنگ عمومی باید یک قرار گاه داشته باشیم و در عین حال دغدغه ها و مصادیق هم بایستی به مسئولین بالادستی مرکز نشین منتقل شود.

فرمانده سپاه کربلا مازندران، با طرح این پرسش که آیا امکان جلوگیری از فضاهای مجازی خلاف دین و اخلاق در کشور وجود ندارد، ادامه داد: بسیاری از کشورها شبکه های مخرب را فیلتر کردند و اگر این اراده در مسئولین بالادستی باشد قطعا می توان شبکه های معاند و مخرب در حوزه دین و اخلاق را فیلتر کرد.

سردار بابایی، تاکید کرد: باید با اقدامات جدی در برابر فعالیت های سایت های دین سوز ایستاد و این در حالی است که ممکن است برخی شبهات در کانال‌ها و سایت‌ها مطرح شود که بایستی در این فضاها زمینه‌ای فراهم شود که به شبهات هم پاسخ داده شود.

سردار بابایی با تاکید بر اینکه بایستی به طور جدی در برابر سایت های مستهجن و معاند ایستاد، گفت: بحث فیلترینگ شبکه های معاند و دین سوز به عنوان مصوبه جلسه شورای فرهنگ عمومی مطرح شود.

وی، با بیان اینکه برگزاری کرسی های آزاد اندیشی با هدف پاسخ گویی به شبهات برای جوانان و نوجوانان مورد توجه قرار گیرد، تصریح کرد:موضوع دیگری که در فضاهای مجازی مطرح است بداخلاقی سیاسی است لذا در این بخش آنچه که به افراد و وحدت عمومی لطمه می زند دستگاه قضایی باید پیگیری کند.

این مقام مسئول، ابراز داشت: به نظر من اولین متهمین این آسیب ها مسئولین فضای مجازی کشور هستند چرا که مطالبات چند ین ساله حضرت آقا را ندیدند و متاسفانه این موضوع را رها کردند.