خسارت اولیه طوفان به گلوگاه ۶۵ میلیارد ریال برآورد شده است

محمدرضا تباکی درگفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با خسارت اولیه طوفان اخیر به بخش مختلف این شهرستان گفت: این طوفان بین ۲۰تا ۳۰ درصد به منازل روستایی این شهرستان و دامداری‌ها خسارت وارد کرد که برآورد اولیه خسارت به این بخش بیش از شش میلیارد ریال است اما پیش بینی می‌شود میزان خسارت از این مقدار بیشتر باشد.

وی با بیان اینکه بیش‌ترین مقدار خسارت در شهرستان گلوگاه در بخش آسیب به منازل روستایی و قطع برق بوده است، افزود: در راستای قطع برق هم با توجه به اینکه قطع شبکه برق و پارگی کابل برق اتفاق افتاده است حدود ۵میلیارد ریال خسارت به این بخش وارد شده است.

تباکی اظهار کرد: گزارش‌های رسیده از نقاط مختلف شهرستان نشان می‌دهد که علاوه بر خسارت در بخش منازل روستایی و دامداری و قطع برق همچنین شاهد ریزش دیوارها هم بوده‌ایم که خسارت‌هایی را در این بخش به افراد وارد کرده است.

طوفان روز جمعه با سرعت بین ۸۰ کیلومتر تا ۱۲۰کیلومتر بر ساعت در استان مازندران باعث خسارت به منازل مسکونی و دامداری‌ها و همچنین قطع برق بیش از ۱۰۰روستا شده بود که اکنون برق همه روستاها وصل است و طوفان فروکش کرده است.