به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال آبی‌پوشان اردبیل عصر شنبه در استادیوم تختی اردبیل میزبان تیم شهرداری کاشان بود که این بازی در نهایت با نتیجه دو بر یک به سود تیم میهمان خاتمه یافت.

در این دیدار کسل کننده که تحت تاثیر وزش باد شدید قرار داشت، دو گل بازیکنان تیم شهرداری کاشان تک گل دقیقه ۲۲ سیامک نعمتی را خنثی کرد تا تیم میهمان به سه امتیاز حیاتی این دیدار دست یافته و به صدر جدول گروه دوم صعود کند.

تیم فوتبال آبی‌پوشان اردبیل که در چهار دیدار اخیر خود سه باخت و یک تساوی را در کارنامه خود ثبت کرده است، در این دیدار نیز نمایش ضعیف و بازی بدون برنامه ای از خود نشان داد تا شرایط این تیم بیش از پیش بغرنج تر شود.

تیم اردبیلی که سال گذشته تحت عنوان شهرداری اردبیل در لیگ دسته یک کشور نمایش بهتری داشت و تنها با بدشانسی به لیگ دسته دوم سقوط کرد، امسال به صورت رایگان به بخش خصوصی واگذار شد تا این تغییر و تحولات برغم وعده های مدیران جدید آن نه تنها نتوانست این تیم را به جایگاه قبلی بازگرداند بلکه روند نزولی را برای آن رقم زد.

تیم فوتبال آبی‌پوشان اردبیل با باخت امروز خود سه پله در جدول سقوط کرد و با ۱۳ امتیاز قبلی در رده دهم جدول ۱۲ تیمی قرار گرفت، جایگاهی که روند فعلی و با یک لغزش طی یکی دو هفته آینده می تواند با ته جدول جابه جا شود.

تیم باسابقه شهرداری اردبیل که امسال تحت عنوان جدید در بازی های کشوری بازی می کند از مجموع ۱۳ بازی قبلی تنها دو برد به دست آورده و فصل بسیار ضعیفی را پشت سر می گذارد. هفت تساوی و چهار باخت دیگر نتایج این تیم در فصل جاری بوده است.

آبی پوشان اردبیل از هفته هفتم رنگ برد را ندیده و در شش هفته اخیر سه باخت و سه تساوی خانگی و خارج از خانه و در کل سه امتیاز از حداکثر ۱۸ امتیاز ممکن را به دست آورده که نشان از عملکرد ضعیف مجموعه تیم دارد.