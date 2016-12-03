تاکید لاوروف بر امضای بیانیه ۱۹۵۶ در جهت رسیدن به صلح

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «سرگئی لاوروف»، وزیر خارجه روسیه توافق صلح میان دو کشور ژاپن و روسیه گفت: اجرای بیانیه مشترک میان شوروی و ژاپن در خصوص قرارداد صلح باید با امضای آن شروع شود و جزئیات آن نیز باید بر اساس تغییرات رخ داده در شرایط مورد توافق قرار گیرند.

«لاوروف» که این سخنان را پس از دیدار با همتای ژاپنی خود، «فومیو کیشیدا» مطرح می کرد، گفت: «پوتین» رئیس جمهور روسیه بارها اعلام کرده که روسیه به این سند پایبند است. مسلما، شرایطی که ۶۰ سال پیش در جهان و میان دو کشور وجود داشته متفاوت از مواضع امروزی ژاپن و روسیه در نظام بین الملل است.

وی افزود: اگر قرار باشد مفاد بیانیه ۱۹۵۶ به مرحله اجرا درآید، ما باید در خصوص جزئیات چگونگی اجرای آن با یکدیگر بحث کنیم.

وی همچنین با بیان اینکه رسیدن به توافق در این خصوص میان ژاپن و روسیه آسان نیست، گفت: اگر بخواهیم سوال کنیم که مواضع مشترکی میان دو طرف وجود دارد، باید گفت بله. این مواضع مشترک به اراده سیاسی رهبران ما برای یافتن راه حلی دو جانبه بازمیگردد.