جاده هراز سال ۹۶ چهاربانده می شود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد منفرد عصر شنبه در جلسه شورای ترافیک با موضوع تردد کمپرسی در محور هراز اظهار داشت: جاده ها نقش به سزایی در تبادلات فرهنگی و ارتباطات اقوام و ملل دارند و فقط برای رفت و آمد و تردد نیست که ضرورت دارد به محور هراز توجه بیشتری شود.

منفرد با اشاره به اینکه محور هراز یکی از قدیمی ترین و خاطره انگیزترین جاده های ایران است که مشابه آن را در کشور کم داریم اظهار داشت: چهاربانده شدن محور هراز یکی از بهترین تصمیماتی بود که می تواند در احیا و شکوفایی این جاده کمک بسیاری داشته باشد.

وی ادامه داد: اقدامات بسیار خوبی برای چهاربانده شدن صورت گرفت و با تامین اعتبارات تا پایان سال ۹۶ تکمیل می شود و رسیدگی به این جاده می تواند آن را برای استفاده مادام العمری آماده کند.

منفرد اظهار داشت : جاده هراز قطب تولیدات مصالح معدنی است که بار بیش از ۵۰ درصد مصالح استان را تقبل می کند و خود این موضوع تمهیدات و زیرساخت هایی می خواهد تا بتوانیم آسیب وارده را به حداقل برسانیم و بهره برداری بهینه ای صورت گیرد.

فرماندار ویژه آمل با بیان اینکه این معادن به طبیعت منطقه آسیب می زند و نباید با دست خود تیشه به ریشه این جاده بزنیم و نیاز است اصول فنی و زیست محیطی در بهره برداری معادن انجام شود، گفت: فعالیت معدنی نباید با اصول زندگی سالم مغایرت داشته باشد.

وی اضافه کرد: کامیون های کمپرسی که اقدام به جابجایی شن و ماسه می کنند ظرفیت آنان سه تا چهار برابر ظرفیت استاندارد است و این امر آسیب زا است.

معاون استاندار مازندران اظهارداشت: بارزدن بیش از ظرفیت کامیون ها غیرمجاز است و کامیون دار و مسئولی که به این قضیه توجه نمی کند مقصر است و باید چاره ای اساسی اندیشیده شود.

منفرد با اشاره به ممنوع شدن تردد بیش از دوبار بار برای یک کمپرسی در محور هراز ، بیان داشت به تمامی کمپرسی ها اطلاع رسانی شود تا برای حفظ جاده هراز این مهم حداکثر یک تادو ماه آینده صورت گیرد.