  1. استانها
  2. مازندران
۱۳ آذر ۱۳۹۵، ۱۸:۴۴

فرماندار ویژه آمل:

جاده هراز سال ۹۶ چهاربانده می شود

جاده هراز سال ۹۶ چهاربانده می شود

آمل - فرماندار ویژه آمل گفت: در صورت تامین اعتبار چهاربانده شدن محور هراز سال آینده پایان می یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد منفرد عصر شنبه در جلسه شورای ترافیک با موضوع تردد کمپرسی در محور هراز اظهار داشت: جاده ها نقش به سزایی در تبادلات فرهنگی و ارتباطات اقوام و ملل دارند و فقط برای رفت و آمد و تردد نیست که ضرورت دارد به محور هراز توجه بیشتری شود.

 منفرد با اشاره به اینکه محور هراز یکی از قدیمی ترین و خاطره انگیزترین جاده های ایران است که مشابه آن را در کشور کم داریم اظهار داشت: چهاربانده شدن محور هراز یکی از بهترین تصمیماتی بود که می تواند در احیا و شکوفایی این جاده کمک بسیاری داشته باشد.

وی ادامه داد: اقدامات بسیار خوبی برای چهاربانده شدن صورت گرفت و با تامین اعتبارات تا پایان سال ۹۶ تکمیل می شود و رسیدگی به این جاده می تواند آن را برای استفاده مادام العمری آماده کند.

منفرد اظهار داشت : جاده هراز قطب تولیدات مصالح معدنی است که بار بیش از ۵۰ درصد مصالح استان را تقبل می کند و خود این موضوع تمهیدات و زیرساخت هایی می خواهد تا بتوانیم آسیب وارده را به حداقل برسانیم و بهره برداری بهینه ای صورت گیرد.

فرماندار ویژه آمل با بیان اینکه این معادن به طبیعت منطقه آسیب می زند و نباید با دست خود تیشه به ریشه این جاده بزنیم و نیاز است اصول فنی و زیست محیطی در بهره برداری معادن انجام شود، گفت: فعالیت معدنی نباید با اصول زندگی سالم مغایرت داشته باشد.

وی اضافه کرد: کامیون های کمپرسی که اقدام به جابجایی شن و ماسه می کنند ظرفیت آنان سه تا چهار برابر ظرفیت استاندارد است و این امر آسیب زا است.

معاون استاندار مازندران اظهارداشت: بارزدن بیش از ظرفیت کامیون ها غیرمجاز است و کامیون دار و مسئولی که به این قضیه توجه نمی کند مقصر است و باید چاره ای اساسی اندیشیده شود.

منفرد با اشاره به ممنوع شدن تردد بیش از دوبار بار برای یک کمپرسی  در محور هراز ، بیان داشت  به تمامی کمپرسی ها اطلاع رسانی شود تا برای حفظ جاده هراز این مهم حداکثر یک تادو ماه آینده صورت گیرد.

کد مطلب 3839691

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها