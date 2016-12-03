به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی درگذشت والده محمد مهدی زاهدی نماینده مردم کرمان و راور و رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات را به بازماندگان آن مرحومه تسلیت گفت.
متن پیام به شرح زیر است:
«بسم الله الرحمن الرحیم
انا لله و انا الیه راجعون
جناب آقای دکتر محمد مهدی زاهدی
نماینده محترم کرمان و راور و رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات
درگذشت والده گرامی را به جنابعالی و خانواده محترم تسلیت گفته، برای آن مادر گرانقدر رحمت و مغفرت و برای بازماندگان صبر و اجر از درگاه خداوند متعال مسالت میکنم.
علی لاریجانی
رئیس مجلس شورای اسلامی»
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