به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی درگذشت والده محمد مهدی زاهدی نماینده مردم کرمان و راور و رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات را به بازماندگان آن مرحومه تسلیت گفت.

متن پیام به شرح زیر است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

جناب آقای دکتر محمد مهدی زاهدی

نماینده محترم کرمان و راور و رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات

درگذشت والده گرامی را به جنابعالی و خانواده محترم تسلیت گفته، برای آن مادر گرانقدر رحمت و مغفرت و برای بازماندگان صبر و اجر از درگاه خداوند متعال مسالت می‌کنم.

علی لاریجانی

​رئیس مجلس شورای اسلامی»