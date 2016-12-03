به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، عدنان محمود سفیر سوریه در تهران عصر امروز (شنبه ۱۳ آذر ماه) با حسین امیرعبداللهیان، دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی در امور بین‌الملل دیدار و گفتگو کرد.

امیرعبداللهیان با تبریک پیروزی‌های میدانی ارتش سوریه بر تروریست‌ها در مناطق مهمی از حلب، گفت: بحران سوریه صرفاً راه‌حل سیاسی دارد، نمی‌توان به شعارهای مبارزه با تروریسم آمریکا امید بست. آنها با پرونده تروریسم در منطقه بازی می‌کنند.

دستیار رئیس مجلس در امور بین‌الملل اضافه کرد: مردم، رهبری و ارتش سوریه با پایداری در مقابل تروریست‌های وارداتی از خارج، ضامن تمامیت ارضی این کشور بوده اند.

امیرعبداللهیان با اشاره به سیاست درست روسیه در حمایت از سوریه، گفت: تهران و مسکو به سیاست‌ حمایتی خود از سوریه در مقابل تروریست‌ها و حامیان جنگ‌طلبی ادامه می‌دهند و به تلاش‌های سیاسی و دیپلماتیک خود برای خروج سوریه از بحران ادامه خواهند داد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: تهران به حمایت‌های قوی خود از سوریه در تمامی عرصه‌ها ادامه خواهد داد.

عدنان محمود: تمام ملاحظات رهبر انقلاب درباره سوریه و برجام در حال تحقق است

در این دیدار عدنان محمود نیز با تقدیر از حمایت‌های همه جانبه دولت و ملت ایران از مردم ستمدیده سوریه گفت: کشورهای استکباری منطقه و حامیان آنها امروز از دستاوردهای رزمندگان ما ناامید و سرافکنده شده‌اند چرا که نقشه‌های شوم تروریستی که داشته‌اند، همه آن نقشه‌ها نقش بر آب شد.

سفیر سوریه در تهران با اشاره به پیروزی‌های سیاسی و میدانی سوریه، افزود: اتخاذ هر تصمیم در مورد سوریه باید در چارچوب سیاست راهبردی سه کشور سوریه – ایران و روسیه صورت گیرد.

وی با اشاره به دوراندیشی مقام معظم رهبری در قبال تحولات سیاسی و بین‌المللی منطقه و جهان، خاطر نشان کرد: تمام ملاحظاتی که مقام معظم رهبری در مورد سوریه و برجام داشته‌اند، امروز آن ملاحظات در حال تحقق است.

عدنان محمود در پایان توسعه همکاری‌های اقتصادی بین دو کشور را بسیار مهم دانست و اظهار داشت: تحقق این قراردادها می‌تواند کمکی برای بهبود اوضاع نابسامان اقتصادی مردم در رنج سوریه باشد.