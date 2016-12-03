به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان قاسم قندهاری گفت: نخستین جشنواره فرهنگی و هنری «بصیر» در راستای اجلاسیه چهار هزار شهید والامقام استان گلستان برپا می‌شود.

وی از شعر، داستان، نمایشنامه، فیلم و عکس به‌عنوان بخش‌های مختلف این جشنواره یادکرد و افزود: اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل، دفاع مقدس و چهار هزار شهید استان گلستان، انقلاب اسلامی ایران و دست آوردها، ۹ دی و بصیرت افزایی، مدافعان حرم و شهدای غواص، قتل‌عام مردم یمن و جنایات آل سعود و داعش، مهدویت و عفاف و حجاب به‌عنوان موضوعات جشنواره انتخاب شده است.

معاون هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان هدف از برگزاری این جشنواره را تولید آثار کمینه‌گرا (مینیمالیستی) ویژه هنرمندان استان دانست و تصریح کرد: موضوع و درون‌مایه کلیه آثار باید در ارتباط با موضوعات جشنواره باشد.

قندهاری در توضیح شرایط و مقررات عمومی جشنواره گفت: شرکت برای کلیه علاقه‌مندان با توجه به هدف جشنواره و رعایت مؤلفه‌های رایج کمینه‌گرایی در هر رشته آزاد است.

وی تأکید کرد: شرکت‌کنندگان موظف‌اند تنها آثاری را ارسال کنند که قبلاً در مسابقه دیگری منتخب نشده است.

معاون هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان اضافه کرد: آثار ارسالی به جشنواره باید با ایده‌های نو و به‌دوراز هرگونه کپی‌برداری ارائه شوند همچنین آثار باید برای برقراری ارتباط با عموم اقشار جامعه از رسایی و گویایی لازم برخوردار باشد.

وی بابیان این نکته که شرکت‌کنندگان می‌توانند در هر بخش حداکثر ۷ اثر را ارسال کنند، افزود: آثار ارسالی در بخش شعر باید در قالب‌های شعری دوبیتی، رباعی، هایکو، سپید کوتاه «حداکثر ۵ سطر» ارائه شوند.

قندهاری حداکثر کلمات برای هر داستان ۱۲۰ دانست و تصریح کرد: حروف ربطی همچون (و، از، که، به، را) هرکدام یک کلمه محسوب می‌شوند.

وی در توضیح بخش نمایشنامه‌نویسی، اظهار کرد: حداکثر زمان نمایشنامه‌های ارسالی با رعایت معیارهای نمایشنامه‌های کمینه‌گرا باید برای تولید یک اثر کمتر از ۱۰ دقیقه‌ای باشد همچنین حداکثر زمان هر فیلم با رعایت معیارهای فیلم‌های کمینه‌گرا با تیتراژ یک دقیقه است.

معاون هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان به ارسال اثر در بخش عکس اشاره کرد و گفت: استفاده از دوربین‌های حرفه‌ای، نیمه‌حرفه‌ای و تلفن همراه موردقبول است؛ رعایت سادگی و ایجاز در فرم و تأکید بر محتوا بر اساس مؤلفه‌های مرسوم عکاسی کمینه‌گرا از اولویت انتخاب آثار است.

وی ادامه داد: تمامی شرکت‌کنندگان باید آثارشان را به همراه نام و نام خانوادگی، نام پدر، کد ملی، مقطع و رشته تحصیلی، عنوان اثر، شماره تماس ثابت و همراه، نشانی الکترونیک، نشانی دقیق پستی و فایل عکس پرسنلی (در فایلی جداگانه) بر روی سی دی یا دی‌وی‌دی به آدرس دبیرخانه ارسال کنند.

قندهاری با تأکید بر این نکته که تمامی شرکت‌کنندگان در بخش شعر، داستان، نمایشنامه‌نویسی باید آثار خود را به زبان فارسی و تایپ‌شده با فرمت word و pdf ارسال کنند، افزود: تمامی شرکت‌کنندگان در بخش فیلم باید آثارشان را به‌گونه‌ای مناسب ضبط کنند که قابلیت پخش بر روی دستگاه‌های خانگی را دارا باشد.

وی آخرین‌مهلت دریافت آثار را ۱۵ دی‌ماه سال جاری اعلام کرد و گفت: به رتبه‌های اول تا سوم هر بخش جوایز نقدی به همراه تندیس و لوح سپاس اهدا می‌شود.

علاقه‌مندان به شرکت در این جشنواره می‌توانند آثار خود را به آدرس گرگان، میدان شهید قندهاری (میدان ترمینال)، نرسیده به راهنمایی و رانندگی، مجتمع امام رضا (ع)، طبقه سوم، کانون بسیج هنرمندان شهرستان گرگان و یا میدان فخرالدین اسعد گرگانی. روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان ارسال کنند.