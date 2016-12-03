۱۳ آذر ۱۳۹۵، ۲۰:۳۶

مدیرکل میراث فرهنگی گلستان خبر داد

اعتبار ملی یک میلیارد تومانی برای تملک بناهای تاریخی گلستان

گرگان- مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان گلستان از در نظر گرفته شدن بیش از یک میلیارد تومان اعتبار ملی برای تملک عرصه‌های تاریخی گلستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از روابط عمومی و امور فرهنگی میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان گلستان، ابراهیم کریمی اظهار کرد: مبلغ یک میلیارد و ۱۶۰ میلیون تومان از محل منابع ملی برای تملک عرصه‌های تاریخی در حوزه میراث فرهنگی استان گلستان در نظر گرفته‌شده است.

وی افزود: این اعتبار از محل اعتبارات خرید حریم ابنیه و اشیاء باارزش تاریخی که یک ردیف ملی است، برای تملک و آزادسازی عرصه و حرایم آثار تاریخی در شهرستان‌های گرگان، کردکوی، علی‌آباد و گنبد در نظر گرفته‌شده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان گلستان یادآور شد: آزادسازی حرایم یکی از روش‌های مناسب برای حفاظت محوطه‌های باستان‌شناسی است.

