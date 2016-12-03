اعتبار ملی یک میلیارد تومانی برای تملک بناهای تاریخی گلستان

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از روابط عمومی و امور فرهنگی میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان گلستان، ابراهیم کریمی اظهار کرد: مبلغ یک میلیارد و ۱۶۰ میلیون تومان از محل منابع ملی برای تملک عرصه‌های تاریخی در حوزه میراث فرهنگی استان گلستان در نظر گرفته‌شده است.

وی افزود: این اعتبار از محل اعتبارات خرید حریم ابنیه و اشیاء باارزش تاریخی که یک ردیف ملی است، برای تملک و آزادسازی عرصه و حرایم آثار تاریخی در شهرستان‌های گرگان، کردکوی، علی‌آباد و گنبد در نظر گرفته‌شده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان گلستان یادآور شد: آزادسازی حرایم یکی از روش‌های مناسب برای حفاظت محوطه‌های باستان‌شناسی است.