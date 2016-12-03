۱۶۶ میلیون دلار فرش دستبافت از کشور صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی خسرو تاج بعداز ظهر شنبه در همایش تجلیل از صادر کنندگان نمونه چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه ۱۶۶ میلیون دلار فرش دستبافت در کشور صادر شد، اظهار داشت: ۱۷۰ میلیون دلار فرش ماشینی و موکت از کشور صادر شده است.

وی عنوان کرد: از ابتدای امسال تاکنون بیش از شش میلیارد دلار کالا از کشور صادر شده است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران ادامه داد: توسعه صادرات نقش مهمی در افزایش تولید واحد های صنعتی دارد که باید زمینه برای توسعه صادرات کالاها در کشور فراهم شود.

وی بیان کرد: افزایش تولید نیز موجب ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری می شود.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به اینکه دولت در مسیر رفع مشکلات واحدهای تولیدی سطح کشور گام های بلندی برداشته است، تاکید کرد: مشکلات بسیاری از واحدهای تولیدی کشور حل شده است و این واحدهای صنعتی در چرحه تولید قرار گرفته اند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران تاکید کرد: صادرات کشور نسبت به سال گذشته از رشد۵.۷ درصدی برخوردار شده است.