۱۳ آذر ۱۳۹۵، ۲۰:۳۶

معاون وزیرصنعت، معدن و تجارت:

۱۶۶ میلیون دلار فرش دستبافت از کشور صادر شد

شهرکرد- معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران از صادرات ۱۶۶ میلیون دلار فرش دستبافت از کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی خسرو تاج بعداز ظهر شنبه در همایش تجلیل از صادر کنندگان نمونه چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه ۱۶۶ میلیون دلار فرش دستبافت در کشور صادر شد، اظهار داشت: ۱۷۰ میلیون دلار فرش ماشینی و موکت از کشور صادر شده است.

وی عنوان کرد: از ابتدای امسال تاکنون بیش از شش میلیارد دلار کالا از کشور صادر شده است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران ادامه داد: توسعه صادرات نقش مهمی در افزایش تولید واحد های صنعتی دارد که باید زمینه برای توسعه صادرات کالاها در کشور فراهم شود.

وی بیان کرد: افزایش تولید نیز موجب ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری می شود.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به اینکه دولت در مسیر رفع مشکلات واحدهای تولیدی سطح کشور گام های بلندی برداشته است، تاکید کرد: مشکلات بسیاری از واحدهای تولیدی کشور حل شده است و این واحدهای صنعتی در چرحه تولید قرار گرفته اند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران تاکید کرد: صادرات کشور نسبت به سال گذشته از رشد۵.۷ درصدی برخوردار شده است.

