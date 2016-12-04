شادابی به تار و پود فرش دستباف زنجان نشست

خبرگزاری مهر-گروه استان ها-زهرا مقدمی: فرش زنجان، طی چند دهه گذشته روزهای پرچالشی را سپری کرده و بسیاری از فرش بافان و تجار فرش دستباف استان زنجان بر اثر نوسانات بازار فرش و نبود صادرات ورشکسته شده و نتوانستند در بازار پرتلاطم و رقابتی فرش دستباف به هدف خود برسند.

در مقطعی نبود بازار خارجی و همچنین بی کیفیت بودن مواد اولیه فرش دستباف در استان زنجان، صنعت فرش استان را از صحنه رقابت دور کرد و معدود صادرکنندگان و بافندگان فرش که در استان باقی مانده بودند فرش دستباف زنجان را از گمرک سایر استانها صادر می کردند. این روند باعث شد صنعت فرش زنجان که روزگاری نامی تاثیرگذار و قابل اعتماد بود به حاشیه رانده شده و هنرمندان فرش به دنبال صنعت و هنر دیگر بروند.

روند پس روی فرش دستباف زنجان طی چند سال اخیر با سیاست های متولیان این عرصه متوقف شد و نوعی روند حرکتی معکوس در این زمینه شکل گرفت و فرش دستباف این استان با گذر از دوران رخوت و انزوا آرام آرام به نقطه مطلوب خود رسید. این روزها اما شاهد رویش های گل های جدید در صفحه فرش دستباف و اعتلا و توسعه این صنعت ارزشمند و ریشه دار در استان هستیم.

رئیس اداره فرش سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان در گفتگو با خبرنگار مهر از وجود بیش از۶۳ هزاربافنده فرش دستباف در استان زنجان خبر داد و گفت: وجود این تعداد قالی باف در استان هنرمندی مردان و بانوان این خطه ترک زبان را نشان می دهد و مایه افتخار برای استان است.

صادرات فرش زنجان نفس دوباره گرفت

سید محسن جعفری به صادرات فرش استان زنجان طی هشت ماهه سالجاری اشاره کرد و گفت: صادرات فرش زنجان طی این بازه زمانی ۲۶ درصد رشد دارد و صادرات فرش زنجان نفس دوباره گرفت و صادرات فرش استان زنجان طی هشت ماهه سالجاری هفت میلیون و ۹۷۵ هزار دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته یک میلیون و ۶۴۵ هزار دلار افزایش داشته است.

رئیس اداره فرش سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان تاکید کرد: ارزش ریالی صادرات فرش استان زنجان طی هشت ماهه سالجاری ۲۲۶میلیارد ریال بوده است.

کیفیت فرش دستباف استان زنجان بسیار ارزشمند است و طبیعی بودن مواد پشم و ابریشم و رنگ مورد استفاده در تولیدات فرش زنجان باعث افزایش کیفیت این فرش‌ها می‌شود جعفری با بیان اینکه صادرات فرش زنجان در آبان ماه ۴۲۵ هزار دلار با ارزش ریالی ۱۲ میلیارد ریال بوده است، گفت: فرش استان زنجان به کشورهای خلیج‌فارس، آلمان، کانادا، روسیه، لبنان، ایتالیا و آمریکا صادر می شود.

وی افزود: کیفیت فرش دستباف استان زنجان بسیار ارزشمند است و طبیعی بودن مواد پشم و ابریشم و رنگ مورد استفاده در تولیدات فرش زنجان باعث افزایش کیفیت این فرش‌ها می‌شود.

رئیس اداره فرش سازمان صنعت، معدن و تجارت زنجان گفت: برطرف شدن مشکلات تجاری بعد از برجام و فراهم شدن نقل و انتقال و آزاد کردن فروش فرش توسط آمریکا باعث توسعه صادرات فرش شده است.

در تولید فرش ابریشم زنجان مشکل نداریم

جعفری با بیان اینکه در تولید فرش ابریشم مشکل نداریم، گفت: در حال حاضر در بحث تولید فرش ابریشم از نظر کیفیت و مواد اولیه مشکلی در استان زنجان وجود ندارد.

وی با بیان اینکه در تولید فرش پشمی در استان زنجان مشکل داریم، بیان کرد: متاسفانه تولید فرش پشمی در بین قالی بافان زنجانی کمرنگ شده است و بیشتر به سمت تولید فرش ابریشمی گرایش دارند چرا که فرش ابریشمی ارزش افزوده بالایی دارد.

رئیس اداره سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان تصریح کرد: در زنجان بیشتر قالی بافان به تولید تابلو فرش با حجم کم گرایش دارند.

جعفری با بیان اینکه صادرات فرش استان زنجان هشت ماهه سالجاری نسبت به سال گذشته بهتر شده است، گفت: در سالهای گذشته مشکل بزرگی که گریبان گیر ما بود بحث تحریم ها و نقل و انتقال مالی بودولی به برکت پیروزی در برجام این مشکلات رفع شد.

وی تصریح کرد: تحریم باعث شده بود که صادر کننده انگیزه ای برای صادرات فرش نداشته باشد.

رئیس اداره سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان عنوان کرد: امروز به برکت پیروزی در برجام فرش ایران و زنجان به کشور آمریکا هم صادر می شود و این یک نوید خوبی برای قالی بافان است که در تولید فرش تلاش کنند.

تا مهرماه سالجاری بیش از ۱۲۴ میلیون دلار صادرات فرش به کشور آمریکا بوده که به تبع بخشی از آن فرش استان زنجان بوده است جعفری گفت: تا مهرماه سالجاری بیش از ۱۲۴ میلیون دلار صادرات فرش به کشور آمریکا بوده که به تبع فرش استان هم در این صادرات بوده است.

وی خاطر نشان ساخت: اگر فرش بافان زنجانی به سمت تولید فرش پشمی گرایش پیدا کنند تولید فرش پشمی افزایش می یابد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان در گفتگو با خبرنگار مهرگفت: استان زنجان در بحث صنعت فرش ظرفیت‌های خوبی دارد و برای توسعه صادرات فرش استان زنجان پایانه صادراتی فرش در این استان راه‌اندازی می‌شود و با راه‌اندازی پایانه صادراتی فرش، صادرات فرش استان زنجان هدفمند و با برنامه خواهد بود.

فغفوری به وضعیت فرش استان زنجان اشاره کرد و افزود: وضعیت فرش استان زنجان روند مطلوبی را طی می کند و به مروز زمان رونق می یابد.

وی اظهار کرد: متأسفانه استفاده از مواد اولیه نامرغوب باعث می‌شود صنعت فرش استان زنجان بی‌رونق شود ولی این سازمان به بحث مواد اولیه فرش تأکید جدی دارد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان در خصوص توسعه صادرات فرش استان زنجان گفت: حمایت‌های خوبی از تعاونی‌های روستایی استان انجام می گیرد و از مصرف مواد اولیه نامرغوب در فرش جلوگیری خواهد شد.

فغفوری افزود: فرش‌های تولیدشده در استان چون نقشه‌ها و طرح‌های بومی استان را نداشته به نام استان‌های دیگر صادر می‌شود و این امر باعث شده است صادرات فرش استان آن‌طور که باید مطلوب نباشد و سازمان صنعت برنامه‌ریزی لازم برای برگزاری دوره‌های نقشه‌کشی را دارد تا نقشه فرش متعلق به خود استان در فرش‌های تولیدی به‌کار گرفته شود و شناسنامه نقشه ثبت‌شده به نام خود استان باشد و خوشبختانه در نیمه دوم سالجاری دوره های طراحی نقشه فرش برای قالی بافان فنی برگزار شده و خواهد شد.

رئیس خوشه فرش استان زنجان به صادرت فرش زنجان اشاره کردو افزود:صادرات فرش استان با نام و برند زنجان و شناسنامه‌دار شدن این محصول توسط خوشه فرش و فعالان این حوزه مورد پیگیری قرار گرفته است.

فیروزه علی اکبری ابراز کرد: طراحی نقشه فرش شامل المان‌های استان زنجان طی سال گذشته انجام شده که به محض پایان بافت، رونمایی می‌شود.

وی گفت: اقدامات زیادی در زمینه توسعه و رونق فرشبافی در استان زنجان انجام شده و برگزاری دوره‌های آموزشی مختلف از جمله این اقدامات است.

لزوم ایجاد مرکز طراحی و نقاشی فرش دستباف در استان زنجان

رئیس خوشه فرش استان زنجان به لزوم ایجاد مرکز طراحی و نقاشی فرش دستباف در استان زنجان اشاره کرد و گفت: در راستای تربیت و توسعه طرح‌های نوین به تشکیل این مرکز اقدام خواهد شد.

علی اکبری افزود: برگزاری دوره‌های آموزش قالیبافی و همچنین چهار دوره به منظور جفت‌بافی و رعایت استانداردها با محوریت بازار اروپا و در راستای رونق اشتغال فرش در زنجان برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: برگزاری نمایشگاه تخصصی فرش توسط تجار و بازرگانان در خارجی از کشور، گام مؤثری برای رونق بازار فروش فرش دستباف در استان است.

رئیس خوشه فرش استان زنجان ادامه داد: با حضور تجار در نمایشگاه‌های ملی و بین‌المللی فرش دستباف، زمینه رونق فروش این صنعت در استان فراهم می‌شود.

قالیبافان برای بافتن فرش نیاز به دریافت تسهیلات بانکی دارند

همچنین رئیس اتحادیه فرشبافان استان زنجان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: اتحادیه در راستای تولید فرش با کیفیت مربیان با تجربه را استخدام می کند تا بتواند تولید فرش با کیفیت را با توان تمام دنبال کند.

سلمان نجفلو بر اعطای تسهیلات به قالیبافان اشاره کرد و افزود: قالیبافان برای بافتن فرش نیاز به دریافت تسهیلات بانکی دارند و کار اصلی قالیباف فرش است و باید این تسهیلات کمک حال او باشد.

وی ابراز کرد: تولید کنندگان در استان حمایت شوند تا بتواند فرش تولید کند و در صادرات نقش آفرینی کند.

گرایش جوانان به تحصیل در رشته های قالی باف و وجود مواد اولیه با کیفیت باعث توسعه صادرات فرش استان زنجان می شود و در این میان باید برای افزایش تولید فرش در استان تمهیدات لازم برای تولید مواد اولیه فرش مورد توجه قرار گیرد و ارائه تسهیلات قالی بافی با درصد کم خود عامل و مولفه مهم در توسعه تولید فرش و توسعه صادرات است.