۴۳۰۶ دانشجوی شاهد و ایثارگر در قزوین تحت پوشش بنیاد هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد شهید استان، غلامرضا حقایق ‌پور، با گرامیداشت ۱۶ آذر روز دانشجو اظهارداشت: در این روز دانشجویان حق طلب در برابر استبداد و استعمار غرب قیام کردند تا سند دیگری از روحیه‌ استقلال‌طلبی و آزادی ‌خواهی جوانان کشورمان را برای همیشه در تاریخ ثبت کنند.

وی افزود:دردوران دفاع مقدس نیز رزمندگان دانشجو نقش موثری در پیروزی‌های ۸ سال دفاع مقدس داشتند که دانشجویان استان قزوین نیز همانند سایر دانشجویان سراسر کشور در جبهه‌های نبردحق علیه باطل حضور یافته و شجاعانه در برابر دشمنان ایستادگی کردند.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قزوین تصریح کرد: ۴۱ دانشجوی استان قزوین باحضور درمیادین نبرد حق علیه باطل به شهادت رسیدند و امروز نیز یادگاران شهدا و ایثارگران استان در دانشگاه‌های مختلف با آموختن علم و عمل ضمن پاسداری از دستاوردهای شهدا در راستای توسعه فرهنگی و استقلال ایران اسلامی گام برمی دارند.

حقایق‌پور یادآورشد: چهار هزار و ۳۰۶ دانشجوی شاهد و ایثارگر تحت پوشش خدمات بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قزوین که از آمار یاد شده ۶۶ درصد دانشجویان بومی و ۳۴ درصد آنان نیز غیربومی هستند و از سایر استان‌ها برای ادامه تحصیل به استان قزوین آمده‌اند.

وی افزود:ازافرادتحت پوشش تعداد۹۶۱ دانشجو درمقطع کاردانی، یک هزار و ۸۹۱ دانشجو درمقطع کارشناسی، یک هزار و ۳۶۸ دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد، ۷۶ دانشجو در مقطع دکتری و ۱۰ دانشجو نیز در حال تحصیل در رشته پزشکی تخصصی در ۶۱ دانشگاه‌ استان قزوین مشغول به تحصیل هستند.