آغاز عملیات اجرایی بندر خشک گلستان در آینده نزدیک

حسن صادقلو در گفتگو با خبرنگار مهر با یادآوری اینکه بندر خشک گلستان خردادماه امسال با حضور دکتر نوبخت معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور در اینچه برون کلنگ زنی شد، اظهار کرد: مطالعات و طراحی این بندر انجامشده است.
وی با تکذیب بازگشت اعتبارات بندر خشک استان به دلیل کمکاری برخی از مدیران، افزود: هماکنون مشکل خاصی برای اجرای این پروژه در استان وجود ندارد.
استاندار گلستان بابیان اینکه برای آغاز عملیات اجرایی بندر خشک استان در اینچه برون زمین نیاز بود، تصریح کرد: در ماههای گذشته واگذاری این زمینها در کمیسیون اراضی مورد تائید قرار گرفت و بخشی از این واگذاریها انجامشده است.
وی از فراهم شدن زیرساختهای اولیه و قطعهبندی برای ایجاد بندر خشک اینچه برون توسط راهآهن خبر داد و خاطرنشان کرد: ادامه فعالیت در مورد این بندر نیازمند برگزاری مناقصه بود که این مناقصه هم توسط راهآهن انجامشده است.
صادقلو بابیان اینکه هماکنون مشکلی در خصوص بندر خشک در گلستان وجود ندارد، ادامه داد: امیدواریم در آینده نزدیک با تخصیص اعتبار مناسب عملیات اجرایی این بندر آغاز شود.
استاندار گلستان همچنین به مزایای راهاندازی بندر خشک در استان اشاره کرد و گفت: بندر خشک اینچه برون دومین بندر خشک کشور است که کاهش کلی هزینههای حملونقل، ترغیب به استفاده از راهآهن و درنتیجه خسارت کمتر به محیطزیست از مهمترین مزایای راهاندازی آن است.
به گفته صادقلو توسعه نواحی داخلی کشور و ایجاد فرصتهای شغلی مختلف و تقویت راهحلهای ترکیبی حملونقل از دیگر مزایای بندر خشک اینچه برون است.
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