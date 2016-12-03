به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، رهبر جنبش اسلامگرای النهضه تونس در سخنانی بر دور بودن اسلام ناب از تروریسم و افراط گرایی تاکید کرد.

در همین راستا، «راشد الغنوشی» رهبر جنبش النهضه تونس تاکید کرد: تروریسم و افراط گرایی در اسلام ناب هیچ جایگاهی ندارند و فقط افکار دموکراتیک و آزادی قادر هستند تفسیر ویران کننده از اسلام را شکست دهند.

وی در ادامه سخنان خود تصریح کرد: چالش کنونی قرار دادن اسلام به عنوان یک قدرت معتدل مبتنی بر تسامح است. بر همین اساس باید با افراط گرایی مبارزه کرد؛ افراط گرایی به معنای تفسیر غیرصحیح از اسلام است. در همین راستا مفهوم جهاد می تواند به صورت های مختلف تفسیر شود و افراط گرایان آن را به معنای جنگ علیه غیرمسلمانان تفسیر کرده اند که صحیح نیست.

رهبر جنبش النهضه بیان داشت: اسلام در طول تاریخ خود به آزادی عقیده اعتراف کرده است و تمدن اسلامی در عراق و سوریه نیز دارای چند دین بود. در رابطه با مرحله جدید از اسلام سیاسی نیز معتقدم که باید ابتدا تعریف اسلام سیاسی بیان شود؛ آیا اسلام سیاسی به معنای حرکتی اعتراضی علیه رژیم های مستبد است؟

وی در پایان گفت: در تونس ما بر ایده ایجاد یک محیط سیاسی قوی و پایدار به صورت دائم و همچنین بهبود زندگی شهروندان تمرکز می کنیم و بر همین اساس اعتراضاتی علیه حکومت انجام نمی دهیم.

گفتنی است، الغنوشی ۷۰ ساله یکی از برجسته‌ترین چهره‌های سیاسی تونس است که حدود بیست سال از عمر خود را در لندن در تبعید به سر می برد. وی پس از انقلاب ۲۰۱۱ در تونس که به سرنگونی زین العابدین بن علی دیکتاتور فراری این کشور انجامید، به کشورش بازگشت.