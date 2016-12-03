به گزارش خبرنگار مهر، مسعود دریس پور غروب شنبه و در جمع خبرنگاران در سمنان با بیان اینکه این دو مستند کاری مشترک با همراهی ستاد اقامه نماز و سیما هستند، ابراز داشت: هدف از تهیه این مستندها ترویج فرهنگ نماز در بین جوانان با استفاده از مضامین معنوی است.

وی افزود: در ساخت این دو مستند سازمان هایی مانند امور زندان ها، آموزش و پرورش، بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره) همکاری داشته اند.

رئیس کمیته علمی ستاد برگزاری اجلاسیه نماز کشور همچنین گفت: یکی دیگر از برنامه های صورت گرفته در حاشیه این اجلاسیه که در سال جاری به میزبانی کرج برگزار می شود، رونمایی از پوستر این اجلاسیه است که در این بخش از بین سه هزار پوستر ارسالی به دبیرخانه همایش، تا پانزدهم آذرماه یک اثر به عنوان اثر برتر کشوری انتخاب خواهد شد.

دریس پور بیان داشت: مسابقه پیام معنویت از ۱۵ شبکه ملی و استانی به مدت ۲۰ روز دیگر برنامه جانبی اجلاسیه نماز است که این مسابقه پیامکی با موضوع نماز هر شب از سیما پخش خواهد شد و مردم می توانند در این برنامه فرهنگی حضور داشته باشند.

وی افزود: دیگر بخش جانبی اجلاسیه با همراهی نهادهای فرهنگی ساخت تیزرهای ۶۰ثانیه ای با موضوع نماز است که تا کنون سه تیزر تبلیغاتی با موضوع اهمیت نماز در زندگی اجتماعی، عبودیت و بندگی و همچنین نماز سرچشمه پاکیها ساخته و در دست تدوین است.

مدیرکل امور استان های ستاد اقامه نماز کشور همچنین گفت: در ساخت تیزرها، مستندها و محصولات فرهنگی مخصوص اجلاسیه نماز سعی شده تا نگاهی واقع بینانه به مقوله نماز و اهمیت آن در زندگی اجتماعی با هدف ترویج فرهنگ این فریضه ناب الهی لحاظ شود.

دریسی پور افزود: فراخوان علمی بیست و پنجمین اجلاس سراسری نماز با عنوان نماز و کاهش آسیب های اجتماعی با موضوعاتی مانند ایده های کاربردی و تجربه های عملی دعوت گروه های آسیب پذیر به نماز و مساجد موفق در زمینه جذب و هدایت گروه های آسیب پذیر ارائه شده است.