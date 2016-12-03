نیروهای عراقی ۴ روستا را در محور شمالی عملیات موصل آزاد کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الفرات نیوز، نیروهای امنیتی عراق همچنان به پیشروی خود در جریان عملیات آزادسازی موصل ادامه می دهند.

در همین راستا، نیروهای امنیتی عراق موفق شدند ۴ روستای «قره تبه»، «کوری غریبان»، «الدراویش» و «ابو جربوعه» را در جریان پیشروی خود در محور شمالی عملیات موصل آزاد کنند و پرچم عراق را بر بلندی های این مناطق به اهتزاز درآوردند.

همچنین فرماندهی عملیات قادمون یا نینوا نیز اعلام کرد که نیروهای امنیتی عراق به پیشروی خود در محور شرقی عملیات موصل ادامه می دهند و وارد ۵ منطقه در شرق شهر موصل شده اند.

نیروهای سرایا الجهاد وابسته به حشد الشعبی نیز ۲ خودرو بمبگذاری شده متعلق به تروریست های داعش را در غرب شهر موصل منفجر کردند.

گفتنی است، فرماندهی عملیات قادمون یا نینوا اخیرا اعلام کرد که از ابتدای عملیات موصل تاکنون که ۴۵ روز می گذرد، نیروهای عراقی ۳۶۱ روستا را آزاد و ۶۳۲ خودرو بمب گذاری شده را منفجر کرده اند. همچنین ۳۵۰۰ عملیات هوایی نیز توسط نیروی هوایی عراق علیه تروریست های داعش صورت گرفته است.