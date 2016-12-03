به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی شامگاه شنبه در حاشیه مراسم گرامیداشت روز دانشجو در دانشگاه زنجان در جمع خبرنگاران با اشاره به مشکلات موجود در کشور و محقق نشدن وعده های دولت، افزود: در شرایط فعلی حتی اصلاح‌طلبان و طرفداران دولت نیز به ضعف‌های دولت اذعان دارند.

وی با تاکید بر اینکه با توجه به مشکلات و عدم توانایی دولت، کشور نیاز به یک تحول دارد، ادامه داد: شرایط فعلی و طرز تفکر موجود در کشور نمی‌تواند مشکل‌گشای گرفتاری‌های مردم باشد و برای برون رفت از این شرایط کشور نیاز به یک تحول دارد.

این فعال سیاسی اصولگرا تصریح کرد: با توجه به شرایط حاکم در دولت و ضعف مفرطی که دولت داشته و نارضایتی که در بین توده‌های مردم وجود دارد، نیاز به یک تحول در کشور است.

حسینی به ضعف های موجود در حوزه فرهنگی کشور اشاره کرد و با بیان اینکه در دولت یازدهم بهای کافی به حوزه فرهنگ و هنر داده نشده است، افزود: دولت یازدهم بر خلاف وعده ها و شعارهای خود نتوانست اعتباراتی را به حوزه فرهنگ اختصاص دهد و شعارهای خود را محقق کند.

وزیر فرهنگ ارشاد دولت دهم با اشاره به تاکید دولت یازدهم به برگزاری کنسرت ها، افزود: در طول این مدت همه هم و غم در حوزه فرهنگ به برگزاری کنسرت معطوف شده بود که وزارت ارشاد غیر از موسیقی که البته باید به آن توجه شود، باید در حوزه‌های دیگر هم کار می‌کرد.

حسینی با بیان اینکه افراد به کار گرفته شده در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت یازدهم توانمندی و دلسوزی لازم و اعتقاد به فرهنگ را نداشتند، افزود: شورای عالی سینما در طول سه سال گذشته هیچ جلسه‌ای نداشته و این موضوع یعنی اهمیت کافی در حوزه فرهنگ و هنر برای دولت وجود نداشته است.

وی با بیان اینکه دولت بهانه هایی همانند مشکلات مالی مطرح می کند، افزود: مشکلات اعتبار مالی به اذعان دولت وجود داشته و عمده بودجه دولت در طرح تحول نظام سلامت استفاده شده که آن هم به اذعان خود دولت با چالش و مشکلات فراوانی روبه‌رو است.

عضو هیئت مؤسس جبهه یکتا گفت: اصولگرایان برای انتخابات آینده به قطع گزینه‌ای دارند، اما مهم به اجماع رسیدن بر روی یک گزینه است.

حسینی در خصوص احتمال حضورش در رقابت های انتخابات ریاست جمهوری96، گفت: من به شخصه از ابتدا نه قصدی برای ورد به انتخابات داشته و نه در حال حاضر چنین تصمیمی دارم و در حال حاضر بیشتر بحث بر سر ورود افرادی است تا از همه ظرفیت کشور و نخبگان استفاده کنند.

وی گفت: در دور گذشته انتخابات نیز اصولگرایان و نیروهای ارزشی به دلیل تفرقه آرا انتخاب نشدند و با یک رای مرزی و شکننده حسن روحانی انتخاب شد.

این فعال سیاسی اصولگرا با تاکید بر اینکه در موضوع انتخابات ریاست جمهوری سال آینده بحث بر سر عدم تشدد آرا در بین اصولگرایان است، افزود: اگر اجماع بر روی یک گزینه واحد انجام شود و همچنین با توجه به اینکه برنامه‌های عملیاتی خوبی در بخش‌های مختلف می‌توان برای دولت آینده تدوین کرد، شرایط بهتر خواهد شد.

حسینی در خصوص احتمال معرفی چهره جدید از جانب اصولگرایان در انتخابات به جای گزینه های سنتی اصولگرایان، گفت: هم چهره جدید و هم افرادی که سابقه کار اجرایی دارند در بین نامزدهای اصولگرایان برای انتخابات آینده حضور خواهد داشت.

عضو کابینه دولت احمدی نژاد با تاکید بر اینکه دولت یازدهم کارنامه‌ای برای ارائه به مردم ندارد، گفت: دولت یازدهم بنا به اذعان خود در زمینه طرح تحول نظام سلامت مشکلات و چالش هایی دارد و به ویژه در بحث برجام که در حال حاضر نافرجام شده است دولت چیزی برای ارائه ندارد.

حسینی در ادامه بر نقش تاثیرگذار مطبوعات و رسانه ها در زمینه مبارزه با فساد تاکید کرد و متذکر شد: فساد در همه جای جهان وجود دارد، اما در جمهوری اسلامی توقع وقوع فساد وجود ندارد.

وی با اذعان به اینکه در گزینش‌های افراد دقت کافی نمی‌شود و افرادی بر سر کار می‌آیند که به جای توجه به منافع مردم، به فکر منافع فردی هستند، افزود: دستگاه نظارتی نیز باید به صورت جدی در این زمینه کار کنند و مردم هم در انتخاب طیف سیاسی خود به دنبال انتخاب افرادی باشند که به واقع به فکر مردم هستند.