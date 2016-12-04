طی یک ماه و نیم آینده کار نصب تیرها در عرشه پل تمام خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر شنبه اعضای کمیسون عمران و محیط زیست شورای اسلامی شهر زنجان و مدیران شهرداری از برخی پروژه های مهم شهری همچون تقاطع غیرهمسطح امام حسین(ع)، بازگشایی ورودی شهرآرا و زینبیه غربی بازدید کردند.

این بازدید از روند اجرایی پل سیدالشهداء شروع شد. در بازدید از این پروژه رئیس کمیسیون عمران و محیط زیست شورای اسلامی شهر زنجان با بیان اینکه نصب پنج قطعه پایلون در محل پروژه با روند خوبی عملیاتی شد، افزود: امید است ادامه روند اجرایی پروژه نیز تسریع شود.

رزاق محمدی خواستار تسریع در نصب تیرهای عرشه پل شد و تاکید کرد: عوامل اجرایی در پروژه متناسب با شرایط زمانی و اجرایی در کارگاه نسبت به تسریع نصب تیرها، اتمام عرشه پل و بتن ریزی در آن اقدام کنند.

محمدی خواستار توجه به ترافیک ایجاد شده در منطقه شد و از مهندسین شاغل در کارگاه خواست تا در ادامه روند اجرایی پروژه تمهیداتی برای بازگشایی زیرگذر پل داشته باشند.

همچنین در این بازدید معاون عمرانی شهردار زنجان از جدیت در پیگیری امور خبر داد و گفت: در شرایط فعلی سه تیر در محل پروژه در حال جوشکاری و مونتاژ برای نصب بر روی عرشه پل هستند.

سعید عباسی با بیان اینکه در مجموع ۱۸ تیر در عرشه پل نصب خواهد شد، افزود: هم اکنون سه تیر در محل پروژه قرار دارد. همچنین ۱۰ تیر در عرشه نصب شده و پنج تیر نیز در محل کارگاه در حال آماده سازی نهایی است.

معاون شهردار زنجان اظهار داشت: مطابق نظر پیمانکار طی یک تا یک ماه و نیم آینده کار نصب تیرها در عرشه پل تمام خواهد شد و نسبت به بتن ریزی در آن اقدام می شود