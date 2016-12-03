طرح تحول سلامت؛ توصیه رهبری و تاکید رییس جمهور

خبرگزاری مهر، گروه سلامت - دکتر حسن قاضی زاده هاشمی*: جلسات ویژهی تدوین لایحه بودجه سال آینده در دولت به اتمام رسید. در جریان بررسی این لایحه، طبق روال، هر دستگاهی استدلالهای خود را برای دریافت بودجهی مورد نیاز مطرح میکند. نوبت به من که رسید؛ خواهشم از هیئت محترم وزیران در مورد بودجهی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی این بود که رقمی را در لایحه پیشبینی کنند که در عمل محقق میشود. در غیر این صورت بودجهی ما بهطور کاذب متورم نشان داده شده و فرصتی فراهم میشود تا منتقدان و خدای نکرده بدخواهان با استناد به اعداد و ارقام بودجه، عملکرد این وزارتخانه و از جمله طرح تحول سلامت را غیر منصفانه مورد نقد و بررسی قرار دهند؛ اتفاقی که طی سه سال گذشته به وقوع پیوسته است.
همچنین تاکید کردم یا بودجه باید واقعی باشد یا تکلیف را از دوش وزارت بهداشت بردارند. چرا که وقتی تکلیفی مشخص میشود؛ سازمان های نظارتی مثل بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و ... بر اساس وظایفشان بررسی میکنند و اگر بخشی از تکالیف قانونی برزمین مانده باشد، خلف وعده و تخطی وزارت بهداشت تلقی خواهد شد. اعضای جلسه نظرات خود را در این باره اعلام کردند ولی اظهار نظر آقای رییس جمهور، همانگونه که میپنداشتم، برای حاضران بسیار جالب بود.
دکتر روحانی گفتند: "طرح تحول نظام سلامت صرفا مربوط به وزارت بهداشت نیست. مشروعیت اقدامات دولت در بخش یارانهها به موفقیت این طرح بستگی دارد. چرا که ما به جای افزایش نقدی یارانه، طرح تحول را آغاز و بنا گذاشتیم برای ارتقای بهداشت و درمان مردم هزینه کنیم. لذا این یکی از طرحهای اصلی دولت است و جناب آقای نوبخت به هر طریقی که میتوانند باید بودجه آن را تامین کنند. در عین حال وزارت بهداشت و وزارت رفاه هم باید با صرفهجویی و مدیریت منابع، تضمین کنند هزینههای طرح در سال آینده افزایش نیابد."
همچنین ادامه دادند: "دو هفته قبل که خدمت مقام معظم رهبری بودم، ایشان نیز تاکید کردند لازم است از طرح تحول نظام سلامت صیانت شود. آسیب به این طرح، تنها متوجه دولت نیست؛ آسیب به نظام و کشور است. مردم هم به ادامهی این خدمات امیدوارند و این مسیر باید ادامه یابد."
این سخنان مرا به آیندهی طرح تحول و خدمت به مردم در بخش سلامت، بیش از همیشه امیدوار کرد و اطمینان دارم این طرح با قوت ادامه پیدا میکند. البته هنوز باور دارم اگر طرحی که ما پیشنهاد دادیم و دولت تصویب کرد، توسط بیمهها طبق قانون و بهطور دقیق اجرا میشد، بسیاری از مشکلات امروز، روی نمیداد. پس باید به اصل طرح برگردیم و در این مسیر از پیشنهادها و نقدهای مشفقانه نیز استقبال کنیم.
و اما نکته پایانی؛ در شگفتم از آنهایی که با ادعای دفاع از مردم و نظام، گویا تکلیف شرعی و ملی خود را حملهی بی محابا به این طرح میدانند! به ویژه کسانی که از روز نخست با آن مخالفت کردهاند و اکنون هم برای شکستاش لحظه شماری میکنند؛ همان آرزویی که دشمنان مردم و نظام در سر میپرورانند؛ اما ایمان دارم که خدای مهربان، ما را در ادامه راه و خدمت به مردم عزیزمان، چون همیشه تنها نخواهد گذاشت.
* وزیر بهداشت و درمان
نظر شما