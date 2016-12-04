جاده های غیراستاندارد جان دانش آموزان را تهدید می کند

خبرگزاری مهر - گروه استانها، حبیب عیدزاده؛ حوادث بین جاده ای یک از بزرگترین معضلات کشور است که روزانه جان بسیاری از شهروندان را تهدید و یا به خطر می اندازد بی آنکه بتوان برای آن چاره ای اندیشید تا شاید شاهد کشتار هموطنان خود در جاده ها نباشیم.

بی توجهی برخی از مسئولان امر در تسطیح کردن نقاط حاثه خیز و یا بهسازی این جاده ها موجب می شود تا بسیاری از خانواده ها داغ دار شوند. ظهر شنبه یک دستگاه خودرو نیسان که ۱۸ دانش آموز روستاهای بشاگرد را بین مدرسه و خانه جابجا می کرد دچار سانحه شد و ۱۸ دانش اموز راهی بیمارستان شدند.

شهرستان بشاگرد کوهستانی و کمتر توسعه یافته است که در بخش راهسازی نیازمند توجهات جدی است. همچنین کمبود کلاس درس و نبود مدارس در تمامی روستاها و همچنین پراکندگی روستاها و جمعیتی که از سوی مسئولان استاندارد لازم برای ساخت مدرسه را ندارد باعث شده تا بسیاری از دانش آموزان با وسیله نقلیه و گاها پیاده فاصله روستا تا نزدیکترین مدرسه را بپیمایند.

این دانش اموزان که از اهالی روستاهای سیت، مرنگ، وزرآباد از توابع بخش مرکزی هستند به هنگام تعطیلی مدرسه شان در راه بازگشت به خانه دچار حادثه می شوند و ۱۸ نفر از آنها مجروح و روانه بیمارستان شده که مراحل درمان آنها به صورت سراپایی انجام شد.

جاده های شهرستان بشاگرد که از ایمنی لازم برخوردار نیستند می بایست پیش از این مورد توجه قرار می گرفتند تا شاهد حوادث پرخطر بین جاده ای نبوده، اما در عدم تخصیص اعتبارات ملی و ماده۱۸۰ و استانی برای راهسازی در بشاگرد شاهد حوادثی در این شهرستان هستیم که خانواده های زیادی را می تواند داغدار کند.

هر چند در سالهای گذشته حوادث متعددی دانش آموزان روستایی در شهرستان بشاگرد را در کمین خود قرار داده، اما می توان برای جلوگیری و ادامه این حوادث با برنامه ریزی دقیق و تخصیص اعتبارات لازم در آینده مانع از وقوع حوادث دیگری بود.

علی بهار بخشدار بخش مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: حادثه مصدوم شدن ۱۸دانش آموز روستاهای بشاگردی بعد از تعطیلی مدرسه و در مسیر بازگشت دانش آموزان به خانه های خود اتفاق افتاد که منجر به مجروح شدن ۱۸ دانش آموز شد.

بهاری گفت: دانش آموزان با اتمام مدرسه خود با سرویس مدرسه به سمت منزل در حرکت بودند که در بین راه وسیله نقلیه آنها نقص فنی پیدا کرده و ترمز نمی گیرد که ناگهان این وسیله نقلیه که در یک گردنه در حرکت بود به عقب بر می گردد و از جاده خارج می شود که در پی آن تعدادی از دانش آموزان مجروح می شوند.

بخشدار بخش مرکزی تصریح کرد: بعد از وقوع این حادثه مراحل اعزام مجروحان به بیمارستان انجام و مداوا بر روی آنها در بیمارستان به صورت سراپایی انجام که حال عمومی آنها خوب گزارش شده است.

عباس ابراهیمی مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان جاسک گفت: ظهر دیروز در پی حادثه واژگونی یک‌دستگاه وانت نیسان حامل ۱۸ دانش آموز دختر و پسر بشاگردی ، در محور بشاگرد به جاسک پس از تماس با مرکز فوریتهای پزشکی بلافاصله نیروهای اورژانس در محل حاضر شده و مصدومان حادثه را به بیمارستان جاسک انتقال دادند.

ابراهیمی افزود: واژگونی وانت نیسان حامل دانش آموزان که در محدوده ۸۰ کیلومتری شهرستان جاسک به وقوع پیوست سبب مجروح شدن ۱۸ سرنشین این خودرو شد؛ که با اعزام ۳ آمبولانس از پایگاههای شهری جاسک ، نگر و سه راهی جاسک مصدومان به بیمارستان خاتم الانبیاء (ص) اعزام ، و پس از انجام اقدامات درمانی بصورت سرپایی مداوا و همگی مرخص شدند.