ارتباط تستوسترون درمانی با لختگی خون

به گزارش خبرنگار مهر، محققان مرکز اپیدمیولوژی در فرانکفورت آلمان دریافته اند مردانی که هورمون مردانه تستوسترون دریافت می کنند ۶۳ درصد بیشتر در معرض ریسک بروز لختگی خون در عروق موسوم به « ترومبوآمبولی وریدی» (VTE) قرار دارند.

طبق اعلام انجمن قلب آمریکا، این لخته ها می تواند علت بروز حمله قلبی، سکته، آسیب به اندام های بدن یا حتی مرگ شود.

دکتر کارولوس مارتینز، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: «این ریسک در شش ماه اول درمان به سرعت به اوج می رسد و تا حدود ۹ ماه ادامه می یابد و بعد از آن به تدریج کمرنگ می شود.»

به گفته محققان، قبلا مشخص شده بود که استروژن موجود در قرص های ضدبارداری موجب افزایش ریسک لختگی خون در زنان می شود و مطالعات جدید هم نشان می دهند که دغدغه های مشابه در مورد تستوسترون درمانی در مردان وجود دارد.

در این مطالعه، مارتینز و همکارانش داده های حدود ۱۹ هزار بیمار بریتانیایی مبتلا به VTE را بررسی کردند. این مردان با بیش از ۹۰۹ هزار بیمار همسن و سال در گروه کنترل مقایسه شد.

محققان دریافتند در مدت ۶ ماه اول تستوسترون درمانی، ریسک لختگی خون در مردان در مقایسه با کسانیکه هورمون دریافت نکرده بودند، ۶۳ درصد افزایش یافته بود.

البته محققان عنوان می کنند این ریسک به ازای هر ۱۰۰۰ مرد در سال است و عمدتا برای مردانی خطرناک است که هم اکنون در معرض ریسک بالای لختگی خون قرار دارند.

فاکتورهای پرخطر بروز لختگی خون شامل چاقی، عدم تحرک طولانی مدت، افزایش سن و داشتن سابقه لختگی خون است.