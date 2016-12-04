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۱۴ آذر ۱۳۹۵، ۷:۰۴

محققان هلندی پی بردند؛

«ایستادن» به کنترل قندخون در افراد دیابتی کمک می کند

«ایستادن» به کنترل قندخون در افراد دیابتی کمک می کند

مطالعات نشان می دهد کنترل بهتر قندخون در افراد مبتلا به دیابت نوع۲ با بلندشدن از روی مبل و چند لحظه ایستادن یا راه رفتن آرام میسر می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، به گفته محققان هلندی، ورزش متوسط تا شدید غالبا به افراد توصیه می شود، اما اکثر بیماران به این توصیه عمل نمی کنند.

یک مطالعه جدید بیان می کند حتی نشستن کمی کمتر ممکن است فایده داشته باشد.

دکتر رابرت کورگی، عضو تیم تحقیق، در این باره می گوید: «هر گونه فعالیت می تواند به کاهش گلوکز (قندخون) کمک کند. پیام «کمتر نشستن» بیش از توصیه به ورزش موفق است چراکه عمدتا بیماران شیوه تجویزی ورزش را انجام نمی دهند.»

دستورالعمل فعلی فعالیت فیزیکی بر حداقل ۱۵۰ دقیقه ورزش متوسط تا شدید در هفته برای کمک به پیشگیری از دیابت نوع۲ تاکید دارد. اما محققان اذعان می کنند که ۹ نفر از ۱۰ نفر در انجام این دستورالعمل ناموفق هستند.

این مطالعه شامل ۱۹ فرد بزرگسال مبتلا به دیابت نوع۲ با میانگین سنی ۶۳ سال بود که به سه برنامه که هریک چهار روز به طول می انجامید عمل می کردند. در اولین برنامه، شرکت کنندگان ۱۴ ساعت در روز می نشستند و تنها یک ساعت در روز راه رفته و یک ساعت می ایستادند.

در برنامه دوم (برنامه کمتر نشستن)، شرکت کنندگان در مجموع ۲ ساعت در روز راه می رفتند و ۳ ساعت در روز می ایستادند و زمان استراحت شان بعد از هر ۳۰ دقیقه بود.

در برنامه سوم (ورزش)، شرکت کنندگان یک ساعت نشستن در روز را با دوچرخه زدن در محیط بسته جایگزین کردند.

به گفته محققان، در برنامه های نشستن کمتر و ورزش، میزان مصرف انرژی مشابه و یکسان بود.

محققان دریافتند بهبود چشمگیر در کنترل قندخون زمانی روی داد که بیماران در برنامه کمتر نشستن یا ورزش شرکت داشتند، اما بهبود بیشتر در طول فاز کمتر نشستن اتفاق افتاد.

کد مطلب 3839784

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