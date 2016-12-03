 بارندگی ها در مسجدسلیمان با کمترین خسارت مدیریت شد

علیرضا گوروئی در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مسجدسلیمان دو روز گذشته بیشترین میزان بارندگی در سطح استان خوزستان را داشته است. میزان بارندگی در این شهرستان حدود ۱۰۰ میلیمتر بود.

وی افزود: قبل از بارندگی ها شورای هماهنگی مدیریت بحران تمام برنامه ریزی های لازم را با دستگاه های مختلف انجام و اطلاع رسانی های بسیار گسترده ای را در فضای مجازی، بین دستگاه های اجرایی و در سطح مناطق و به ویژه روستاها انجام دادیم.

فرماندار مسجدسلیمان تصریح کرد: بر اساس مصوبات شورای هماهنگی مدیریت بحران اقدامات مختلف را در دو سطح پیشگیری و مقابله برنامه ریزی کردیم. در بخش پیشگیری لایروبی انهار، جوی ها، مسیل ها و مناطقی که احتمال آبگرفتگی وجود را انجام دادیم.

گوروئی بیان کرد: برای مردمی که در اطراف دریاچه سد و در کلیه روستاها ساکن بودند، اطلاع رسانی از هشدارهای مدیریت بحران را انجام دادیم.

وی عنوان کرد: در این مدت بارندگی عملیات های امداد و نجات به صورت مستمر انجام شد. خوشبختانه آمادگی ها در سطح بالایی بود و هیچ گونه خسارت جانی در این بارندگی های اخیر نداشتیم.

فرماندار مسجدسلیمان خبر داد: با وجود عمر بالای شبکه برق در شهر مسجدسلیمان به ویژه در مناطق عنبر، گلگیر و جرییک اما به محض کوچکترین نوسان در شبکه مأموران عملیاتی وارد کار شدند.

گوروئی ادامه داد: بارندگی های بسیار را با کمترین خسارت مالی مدیریت و حتی آمادگی کامل برای اسکان موقت در صورت وقوع حادثه بدتر را داشتیم.

وی در پایان در ارتباط با خسارت های پیش آمده در این بارندگی ها گفت: به تعدادی از منازل مسکونی در شهرستان و همچنین شبکه های برق خسارت هایی وارد شد. در حال بررسی و برآورد میزان خسارت های وارد شده هستیم.