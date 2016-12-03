به گزارش خبرنگار مهر، فضل الله رشیدی شامگاه شنبه در جلسه ستاد بحران شهرداری خرم آباد با اشاره به اینکه برای کنترل حوادث بارش های اخیر همه پرسنل آتش نشانی خرم آباد آماده باش بودند، اظهار داشت: ۸ دستگاه بی سیم و ۲ خودرو سبک به تجهیزات آتش نشانی اضافه شد تا کنترل بهتری در حوادث داشته باشیم.

وی با بیان اینکه در زیرگذر «سید حسن نصرالله» و پل «صفوی» مشکل آب گرفتگی معابر را داشتیم و کار آتش نشانان در این حوزه سخت بود، تصریح کرد: سال ۹۳ به ۵۰۰ نفر آموزش های مقابله و کنترل حوادث ارائه شد که این میزان در سال گذشته به پنج هزار و ۴۰۰ نفر رسید.

رئیس سازمان آتش نشانی خرم آباد با اشاره به اینکه در سالجاری تاکنون به چهار هزار و ۴۰ نفر آموزش داده ایم، افزود: این آموزش ها به کارمندان ادارات، دانش آموزان و عموم مردم ارائه می شود.

رشیدی تصریح کرد: سازمان آتش نشانی آمادگی ارائه آموزش های مقابله و کنترل حوادث به صورت رایگان به همه ارگان ها و نهادها را دارد.