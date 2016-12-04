خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: در پی تصویب لایحه تبدیل خیابان اصلی رجایی شهر (گوهردشت) به پیاده راه که هفتم آذرماه در دویست و شصت و دومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر کرج انجام شد، کمپین اعتراضی ساکنان این منطقه در اینستگرام تشکیل شد، شهروندان در صفحه «گوهردشت _ اینستا» نوشتند «مدیران شهری کرج، منطقه گوهردشت را نابود نکنید»، برخی دیگر نیز با طراحی فتوتیتر بر روی عکس‌های پیاده‌روهای سنگفرش شده نوشتند «پیاده راه‌سازی و سنگفرش نمی‌خواهیم. »

اعتراض شهروندان به برخی اعضای شورای شهر که از این لایحه دفاع کرده و به تصویبش رسانده بودند تِمی تندتر داشت، در این صفحه وعده‌های محقق نشده برخی اعضای شورای شهر در خصوص ساماندهی دست‌فروشان خیابان اصلی رجایی به چشم می‌خورد، عمده خواسته شهروندان کرجی از مدیران شهری این بود که طرح‌های اجراشده در پایتخت را بدون مطالعه در کلان‌شهر کرج اجرا نکنند.

ساکنان و کسبه منطقه گوهردشت به پاساژ سازی در این منطقه معترض هستند و معتقدند اجرای طرح پیاده راه‌سازی به افزایش مجتمع‌های تجاری کمک می‌کند و این یعنی عمق فاجعه، زیرا ساخت‌وسازهای بیشمار در منطقه گوهردشت باعث شده که خیابان‌ها کشش نداشته باشند و گره‌های ترافیک با حضور دست‌فروشان کور و کورتر شود.

علی حاج کاظم رییس کمیته اجتماعی شورای شهر کرج در جلسه بررسی این طرح با اشاره به ضرورت و اهمیت مطالعات اجتماعی و پیوست های فرهنگی اینگونه طرح ها می‌گوید: با توجه به رکود درآمدی و نیاز مبرم پروژه‌های عمرانی در دست اجرا به منابع مالی، تخصیص این میزان اعتبار به پروژه‌ای که پیوست فرهنگی و اجتماعی ندارد و هنوز به تصویب شورای ترافیک نرسیده است، منطقی به نظر نمی‌رسد.

وی می‌گوید: محور مذکور یکی از پرترددترین معابر شهر کرج به شمار می‌آید و معضل ترافیک، کمبود پارکینگ و تراکم بالای جمعیت در این منطقه بر کسی پوشیده نیست، تبدیل قلب این منطقه به پیاده راه بدون لحاظ زیرساخت‌های لازم و همچنین فرهنگ‌سازی مناسب از کارآمدی لازم برخوردار نخواهد بود و نه‌تنها گره‌گشا نیست، بلکه به مشکلات محله‌ای و منطقه‌ای دامن می‌زند.

حاج کاظم می‌افزاید: فقدان مسیرهای جایگزین برای تردد خودروها، کمبود جای پارک، مخالفت صریح کسبه و ساکنان با اجرای طرح، فقدان زیرساخت‌های لازم و مهم‌تر از همه بار مالی زیاد آن، به نظر می‌رسد که عملیاتی کردن آن می‌تواند مشکلات زیادی برای منطقه رجایی شهر ایجاد کند.

علی حاج کاظم توجه به پیاده راه ها و ایجاد جاذبه های گردشگری شهری را در توسعه اقتصاد شهری و افزایش احساس تعلق شهروندان و معرفی بهتر شهرها موثر می داند و می گوید: اجرای اینگونه طرح ها نیازمند نگاه تمام شمول و کارشناسی هست.

فاطمه اسکندری، عضو شورای شهر کرج ضمن مخالفت با تصویب این لایحه معتقد است؛ زیرساخت‌های این مهم فراهم نیست و اجرای چنین طرحی به معضل ترافیک این منطقه دامن می‌زند.

وی به وجود در اصلی دانشگاه آزاد اسلامی کرج که در خیابان سیزدهم رجایی شهر اشاره می‌کند و می‌گوید: وجود در اصلی دانشگاه آزاد اسلامی کرج باعث افزایش ترافیک در این منطقه شده است.

مریم قهرمانی صارم یکی دیگر از عضو شورای شهر کرج نیز معتقد است که این مصوبه باید بر اساس اصول شهرسازی اجرا شود.

رضا شریفی یکی دیگر از اعضای شورای شهر کرج به انجام نظرسنجی در این رابطه تأکید می‌کند و می‌گوید: به نظر می‌رسد مدیریت شهری باید جسارت انجام این کار را به خود بدهد و در اجرای این طرح رفاه حال مردم و اهداف اقتصادی را مدنظر قرار دهد.

سعید فیروزگاه یکی دیگر از اعضای شورای شهر کرج است که با اجرای این طرح موافق بوده و می‌گوید: منطقه رجایی شهر راه‌های دسترسی آسانی دارد و معابر آن از اصول شهرسازی بسیار خوبی برخور است.

اما نظر محمود دادگو رئیس شورای شهر کرج جای بسی تأمل دارد وی با اشاره به اینکه شهروندان با یک‌طرفه شدن خیابان رجایی شهر مخالفت بودند ولی پس از اجرا به این وضعیت عادت کردند، می‌گوید: اجرای طرح پیاده راه‌سازی در خیابان اصلی رجایی شهر و حتی چهارراه امام خمینی (خیابان شهید بهشتی) قابلیت اجرا دارد.

خیابان اصلی رجایی شهر یکی از پرترددترین معابر شهر کرج به شمار می‌آید و معضل ترافیک، کمبود پارکینگ و تراکم بالای جمعیت در این منطقه بر کسی پوشیده نیست اما محمدرضا رضا پور قائم‌مقام شهردار کرج که یکی از موافقان اجرای طرح پیاده راه‌سازی خیابان اصلی رجایی شهر است، می‌گوید: مراحل مطالعاتی این پروژه انجام‌شده است و با توجه به اینکه خیابان اصلی رجایی شهر به توقفگاه تبدیل‌شده و معابر موازی بسیار خوبی در این مسیر وجود دارد، اجرای این طرح اقدام بسیار خوبی خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، منطقه رجایی شهر از شمال به رشته کوه های البرز، از غرب به بلوار اشتراکی، از شرق به شهرک اوج، حسن‌آباد و منطقه خوش نشین جهانشهر و از جنوب به خیابان شریعتی یا خیابان قزوین سابق منتهی می‌شود در این منطقه یک خیابان اصلی وجود دارد که از فلکه اول تا بلوار مؤذن ادامه پیدا می کند و خیابان آزادی نام‌گذاری شده است این خیابان بعد از فلکهٔ اول به صورت یک‌طرفه ادامه می‌یابد خیابان اصلی رجایی شهر چهارده خیابان فرعی دارد، در سال های اخیر که ساخت و سازها در این منطقه رشد فزاینده ای به خود دیده است ترافیک حرف اول و آخر را زده است وجود مجتمع های تجاری و پاساژهای قد و نیم قد باعث شده است که مدیریت شهری در فکر طرح های باشد که هم ترافیک را کاهش دهد و توجیه اقتصادی داشته باشد حال با تصویب لایحه تبدیل خیابان آزادی به پیاده راه سازی که با مخالفت شدید ساکنان این منطقه مواجه شده است باید دید مدیریت شهری چه تصمیم اتخاذ می کند دست یابی به اهداف اقتصادی را در اولویت قرار می دهد یا رسیدگی به اعتراض مردم یعنی لغو این مصوبه.