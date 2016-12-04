درمان سندروم روده تحریک پذیر با یوگا

به گزارش خبرنگار مهر، دانیا شومان، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه دویسبورگ اسن آلمان، با انجام مطالعه ای سیستماتیک به بررسی تاثیرات یوگا بر علائم سندروم روده تحریک پذیر پرداختند.

داده ها مربوط به شش آزمایش کنترل شده تصادفی با وجود ۲۷۳ بیمار بود که در این مطالعات، استفاده از یوگا با درمان عادی، اقدامات دارویی و غیردارویی مقایسه شد.

محققان دریافتند شواهدی مبنی بر وجود تاثیرات مفید یوگا نسبت به درمان های قراردادی بر کاهش علائم روده، شدت بیماری و اضطراب وجود دارد.

محققان دریافتند در مقایسه با عدم درمان، بعد از ورزش یوگا بهبود قابل توجهی در کیفیت زندگی، بهبود عمومی و عملکرد فیزیکی مشاهده شد.

به گفته محققان، یافته های این بررسی سیستماتیک نشان می دهد یوگا ممکن است درمانی آسان و ایمن برای افراد مبتلا به سندروم روده تحریک پذیر باشد.