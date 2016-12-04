جلال نصرپور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به قهرمانی تیم منتخب بانوان همدان در رقابت‌های جودو اظهار داشت: بیست و پنجمین دوره رقابت‌های جودو بانوان بزرگ‌سال کشور با حضور ۱۸۰ ورزشکار در قالب ۳۰ تیم در ۷ وزن، به میزبانی شهر سمنان برگزار شد.

وی افزود: در این مسابقات در بخش تیمی همدان، کرمان و سمنان به ترتیب اول تا سوم شدند.

رئیس هیئت جودو استان همدان با اشاره به نتایج انفرادی تیم همدان گفت: در بخش انفرادی این رقابت‌ها نیز لیلا سیاهوشی در وزن منهای ۴۸ کیلوگرم و مبینا عزیزی در وزن منهای ۵۷ کیلوگرم هر دو از همدان به مدال طلا دست یافتند.

نصرپور عنوان کرد: همچنین مریم بربط در وزن منهای ۷۰ کیلوگرم نشان نقره کسب کرد و آذر کولیوند در وزن منهای ۶۳ کیلوگرم و اسماء نادری در وزن منهای ۵۲ کیلوگرم مدال نقره این رقابت‌ها را برای تیم همدان به دست آوردند.

وی با اشاره به نفرات تیم همدان بیان کرد: تیم همدان با لیلا سیاهوشی در وزن منهای ۴۸ کیلوگرم، زینب جلالوند در وزن منهای ۷۸، اسماء نادری در وزن منهای ۵۲، فرزانه احدی راد در وزن به‌اضافه ۷۸، مبینا عزیزی در وزن منهای ۵۷، آذر کولیوند در وزن در منهای ۶۳ و مریم بربط در وزن ۷۰ کیلوگرم در این رقابت‌ها حاضر شد.

رئیس هیئت جودو استان همدان عنوان کرد: این تیم اعزامی به مربیگری مژگان کولیوند و سرپرستی مرضیه مهردادیان دررقابت ها حضور یافت.

نصرپور با اشاره به استقبال بانوان همدانی از رشته جودو گفت: استان همدان در جودوی بانوان یک سر و گردن از سایر هیئت‌های استان بالاتر بوده و بانوان همدان همیشه یک پای مسابقات، لیگ‌ها و اردوهای تیم ملی هستند.

وی یادآور شد: حضور مربیان بسیار قدرتمند همدان در تیم ملی ایران باعث رشد قابل‌ملاحظه جودو بانوان در همدان شده است.