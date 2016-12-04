احمدعلی بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری مسابقات لیگ شطرنج باشگاههای استان همدان اظهار داشت: دور ششم بیست و دومین دوره مسابقات لیگ شطرنج باشگاههای استان همدان، در محل هیئت شطرنج همدان برگزار شد.
وی افزود: بیست و دومین دوره مسابقات لیگ باشگاههای استان همدان با حضور ۲۳ تیم در ۹ دور به روش سوئیسی و ریتد برگزار میشود.
رئیس هیئت شطرنج استان همدان با اشاره به نتایج دور ششم گفت: در بازیهای این دور، تیمهای پرداخت الکترونیک پاسارگاد، دانشگاه بوعلی سینا با پزشکی قانونی، رعد، هلالاحمر، تالار وحدت، اداره کل تربیتبدنی، فرزین، نوجوانان ملایر و شاهین برابر حریفان خود به پیروزی رسیدند.
بابایی خاطرنشان کرد: بازی تیمهای صنعت و معدن با هیئت شطرنج لالجین بهتساوی رسید و تیم اتحادیه فرش دستباف نیز در این دور با قرعه استراحت مواجه شده بود.
وی با اشاره به جدول این رقابتها بیان کرد: با پایان دور ششم تیم پرداخت الکترونیک پاسارگاد با ۱۸.۵ امتیاز صدرنشین است و تیمهای هیئت شطرنج لالجین و دانشگاه بوعلی سینا با ۱۷ امتیاز در جایگاه دوم و سوم قرار دارند.
رئیس هیئت شطرنج استان همدان عنوان کرد: دور هفتم این مسابقات ساعت ۹ صبح روز جمعه ۱۹ آذرماه برگزار خواهد شد.
بابایی بابیان اینکه شطرنجبازان خوبی از دل این مسابقات شناختهشدهاند، گفت: یک شطرنجباز در کوران مسابقات مداوم میتواند خود را نشان دهد و برگزاری چنین مسابقاتی به رشد و اعتلای این رشته ورزشی در همدان کمک خواهد کرد.
رئیس هیئت شطرنج استان همدان یادآور شد: شطرنج همدان مسیر روبه رشدی را در پیشگرفته و بهطورقطع در آیندهای نزدیک شطرنجبازان همدان حرفهای بسیار زیادی برای گفتن خواهند داشت.
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