کروموزوم X دلیل ابتلا مردان به سرطان

به گزارش خبرنگار مهر، محققان دریافته اند کروموزوم X، یکی از کروموزوم های جنسی که تعیین کننده جنسیت یک فرد به عنوان مرد یا زن است، نقش مهمی در افزایش بروز سرطان در مردان دارد.

اندرو لین، عضو تیم تحقیق در موسسه سرطان دانا-فاربر ماساچوست، در این باره می گوید: «در مجموع احتمال بروز سرطان در مردان بیش از زنان است. در برخی موارد اختلاف بسیار اندک است، اما در برخی موارد دیگر بروز برخی سرطان ها در مردان دو یا سه برابر بیشتر است.»

به گفته لین، مردان در ابتلا به بسیاری از سرطان ها، از جمله موارد مرتبط با مصرف تنباکو نظیر سرطان های کلیه، مجاری ادراری، مثانه و دهان، از زنان پیش هستند.

وی در ادامه می افزاید: «داده های موسسه ملی سرطان نشان می دهد مردان در حدود ۲۰ درصد بیش از زنان به سرطان مبتلا می شوند که بدین معناست سالانه ۱۵۰ هزار مرد بیشتر به سرطان مبتلا می شود.»

در این مطالعه، محققان بر ژن های سرکوب کننده تومور که از سلول ها در مقابل سرطان دفاع می کنند، تمرکز کردند. در سرطان ها، معمولا این ژن های سرکوب کننده تومور جهش یافته یا حذف شده اند و دیگر عملکردی ندارند.

کروموزوم X تنها ژنی است که غالبا در سرطان های مردان نسبت به سرطان های زنان دچار جهش می شود. مردان دارای کروموزوم X و Y هستند و زنان دارای دو کروموزوم X هستند. در زنان یکی از کروموزومهای X خاموش مانده و برای ایجاد تعادل در مقابل تجلی ژن، به صورت غیرفعال می ماند.

مطالعه نشان داد برخی ژن ها بر روی کروموزوم X غیرفعال در سلول های زنان از حالت و عملکرد خاموش رها می شوند. از اینرو زنان تا حدودی در مقابل سرطان مصون می مانند چراکه زنان دارای دو نسخه از این ژن ها هستند درحالیکه مردان فقط دارای یک نسخه هستند.

به همین خاطر زمانیکه زنان مبتلا به سرطان می شوند، این ژن ها وارد عمل شده و دوبار در آنها جهش ایجاد می شود، درحالیکه مردان فقط باید یک جهش داشته باشند.