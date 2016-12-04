به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین مقیمی شنبه‌شب در نشست شورای اداری استان بوشهر اظهار داشت: رفع مشکلات مردم در بخش‌های مختلف یکی از موضوعاتی است که همه مسئولان باید در این زمینه تلاش کنند و از همه ظرفیت‌ها استفاده شود.

وی به برخی از وظایف و رسالت‌های استانداران اشاره کرد و ادامه داد: ایجاد و حفظ و توسعه امنیت از وظایف و رسالت‌های استانداران است که معاونت سیاسی استانداری نیز وظیفه‌ای مهم در این زمینه دارد.

قائم مقام وزیر کشور با اشاره به وضعیت ناامنی‌های کشورهای همسایه، خاطرنشان کرد: با تلاش مجموعه نیروهای مسلح و دستگاه‌های امیتی و بسیج و دستگاه قضایی و اطلاعات و . . . امنیت مطلوبی در کشور برقرار است.

وی با اشاره به اینکه استان بوشهر از امن‌ترین استان‌های کشور است، اضافه کرد: کشور در سایه امنیت به اهداف خود دست می‌یابد و وزارت کشور به عنوان مسئول امنیت کشور وظیفه دارد استانداران را برای تامین امنیت کمک کند.

مقیمی بر لزوم تلاش ویژه برای رفع مشکلات اجتماعی تاکید کرد و افزود: سازمان امور اجتماعی به منظور رفع مشکلات اجتماعی تشکیل شده است و در صورتی که این سازمان به خوبی عمل کنند شاهد رفع بسیاری از مشکلات و اسیب‌ها خواهیم بود.

وی با تاکید بر لزوم تلاش برای رفع مشکلاتی همچون طلاق، فقر، اعتیاد، حاشیه‌نشینی و . . . در جامعه، تصریح کرد: استانداران و معاون سیاسی استاندار نقش و رسالت مهمی در برنامه‌ریزی و تلاش برای رفع این مشکلات دارند.

قائم مقام وزیر کشور با اشاره به اینکه برگزاری انتخابات باشکوه، رفع مشکلات اقتصادی و تکریم ارباب رجوع از دیگر وظایف استاندار و معاونان سیاسی است، تصریح کرد: استان بوشهر از استان‌های امید کشور است و شاهد سرمایه‌کذاری بالایی در این استان هستیم.

وی با تقدیر از تلاش‌های فتح‌الله حقیقی در دوران مسئولیت معاونت سیاسی استانداری بوشهر، گفت: حقیقی معاون سابق استاندار بوشهر در ارزیابی معاونان سیاسی امنیتی کشور در رده بالای جدول بود و هم‌اکنون نیز در استان البرز خدمات مناسبی را ارائه می‌کند.

مقیمی اضافه کرد: عبدالکریم گراوند نیز دارای سابقه مدیریتی مطلوبی است و امیدواریم با همکاری و همراهی سایر مسئولان استان بوشهر شاهد موفقیت‌های ایشان در استان باشیم.

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم عبدالکریم گراوند به عنوان معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر معارفه شد و از تلاش‌های فتح‌الله حقیقی معاون سابق و عباس جمشیدی سرپرست معاونت سیاسی تقدیر شد.