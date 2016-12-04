شرور مسلح در رودان به هلاکت رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از نیروی انتظامی هرمزگان، سردار عزیزالله ملکی با اشاره به هلاکت یک شرور مسلح در رودان اظهارداشت: ماموران پلیس امنیت عمومی شهرستان رودان با انجام کارهای فنی و اطلاعاتی با خبر شدند تعدادی از اشرار مسلح در اطراف ایستگاه بازرسی فاریاب اقدام به راهزنی و اخاذی از اتباع بیگانه غیر مجاز که قصد دور زدن از ایستگاه ایست و بازرسی را دارند می‌کنند که موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه بلافاصله اکیپی از مأموران پلیس امنیت عمومی با همکاری پلیس مبارزه با مواد مخدر، آگاهی و یگان امداد به محل اعزام و اجرای کمین کردند، بیان‌داشت: اشرار به محض مشاهده مأموران اقدام به تیراندازی کردند که در این عملیات مسلحانه یکی از اشرار به نام «سام پ» ۳۳ ساله اهل شهرستان یاسوج به هلاکت رسید و دیگر اشرار که عرصه را برخود تنگ دیدند با توجه به تاریکی هوا و صعب‌العبور بودن منطقه از محل گریختند.

فرمانده انتظامی هرمزگان تصریح‌کرد: در پاکسازی از محل درگیری سه قبضه سلاح جنگی، دو تیغه خشاب و۴۱ دستگاه گوشی موبایل، مقادیری وجه نقد مسروقه و پنج عدد ساعت مچی کشف شد؛ همچنین تلاش جهت شناسایی و دستگیری دیگر اعضای این باند شرور ادامه دارد.

سردار ملکی، عمده جرایم ارتکابی اعضای این باند را سرقت و راهبندی مسلحانه، اخاذی به صورت مسلحانه از اتباع بیگانه غیر مجاز و کوله‌بران عبوری از نقاط کوهستانی عنوان‌کرد.

وی در ادامه خطاب به کسانی که قصد ایجاد هرگونه ناامنی در جامعه را داشته باشند تاکیدکرد: برابر قانون، پلیس با شدت و بدون اغماض با این‌گونه افراد برخورد می‌کند و شهروندان و مردم خوب استان نیز می‌توانند در صورت مشاهده و برخورد با هرگونه بی‌نظمی و ناامنی در اسرع وقت از طریق تلفن فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع تا در کمترین زمان ممکن نسبت به شناسایی جرم و دستگیری مجرمان اقدام شود.