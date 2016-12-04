به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سالاری شنبهشب در نشست شورای اداری استان بوشهر اظهار داشت: تلاشهای بسیار زیادی بهمنظور توسعه زیرساختهای ورزشی در استان بوشهر داشتهایم و در این راستا طرحهای متنوعی اجرا میشود.
وی از تلاش ویژه برای توزیع عادلانه امکانات ورزشی در نقاط مختلف استان بوشهر خبر داد و اضافه کرد: تلاش شده تا امکانات و زیرساختهای ورزشی بر اساس شاخصهای آماری و جمعیتی توزیع شود.
استاندار بوشهر از افتتاح ورزشگاه ۱۵ هزار نفری بوشهر تا پایان سال جاری خبر داد و بیان کرد: مجتمع بزرگ ورزشی کنگان در هفته جاری با حضور وزیر ورزش و جوانان به بهرهبرداری میرسد.
وی با اشاره به اجرای ۱۰ محور بزرگراهی در نقاط مختلف استان بوشهر، تصریح کرد: کمبود اعتبارات مانع اجرای پروژهها نشده است و امسال سه محور بزرگراهی استان به بهرهبرداری خواهد رسید.
سالاری همچنین از تلاش برای رفع مشکلات آبرسانی در استان بوشهر خبر داد و افزود: تاسیسات جدید آبشیرینکن به میزان ۱۱۰ هزار متر مکعب در ۱.۵ سال آینده احداث میشود و بازسازی شبکههای فرسوده آبرسانی نیز انجام خواهد شد.
وی با اشاره به آغاز عملیات اجرایی ساخت ۷۰۰ تخت بیمارستانی جدید در استان بوشهر، اضافه کرد: تعداد تختهای بیمارستانی استان بوشهر هماکنون هزار و ۴۰۰ تخت است در حالی که قبل از دولت تدبیر و امید کمتر از ۹۰۰ تخت بود.
استاندار بوشهر با اشاره به همدلی بالای مدیران و مسئولان در استان بوشهر، خاطرنشان کرد: این همدلی باعث شده است که تاکنون هیچ گردهمایی، مراسم اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و سخنرانی در استان بوشهر لغو نشود.
وی با تقدیر از خدمات فتح الله حقیقی معاون سابق استانداری بوشهر و همچنین عباس جمشیدی سرپرست این معاونت، بیان کرد: انتظار داریم که مسئولان استان همکاری کاملی با عبدالکریم گراوند معاون جدید سیاسی امنیتی استاندار بوشهر داشته باشند.
به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم عبدالکریم گراوند به عنوان معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر معارفه شد و از تلاشهای فتحالله حقیقی معاون سابق و عباس جمشیدی سرپرست معاونت سیاسی تقدیر شد.
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