انتقال فرهنگ منور رضوی برای کودکان در اولویت است

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از فرهنگ و ارشاد هرمزگان، علیرضا درویش نژاد با ابراز خرسندی از برگزاری مستمر و متوالی ۱۰ دوره جشنواره تئاتر کودک و نوجوان رضوی در هرمزگان گفت: این جشنواره جزء معدود رویداد های هنری در حوزه فرهنگ رضوی است که به صورت متوالی ۱۰ سال استمرار داشته و توانسته به مرجع قابل اتکایی در حوزه فرهنگ رضوی در سطح کودکان و نوجوانان در کشور تبدیل شود.

وی به اهمیت انتقال فرهنگ منور رضوی به کودکان و نوجوانان به عنوان آینده سازان این مرزوبوم اشاره کرد و گفت: در گسترش فرهنگ منور رضوی می باید کودکان در اولویت همه برنامه ها قرار گیرند و جشنواره ملی تئاتر کودک ونوجوان و نمایش عروسکی رضوی به جرات جزء معدود برنامه های تاثیر گذار و پیشرو در این حوزه است.

دبیر دهمین جشنواره ملی تئاتر کودک و نوجوان ونمایش عروسکی رضوی ضمن تاکید بر اهمیت محتوای آثار تولید شده بیان داشت: طی این ده دوره سعی شده است هر سال نسبت به سال قبل محتوای آثار تولید شده روندی رو به رشد داشته باشد که به لطف همیاری بنیاد «امام رضا» و با استفاده از اساتید مجرب در این حوزه تا حد زیادی این هدف محقق شده است.

مدیر کل فرهنگ وارشاد اسلامی هرمزگان بر افزایش حمایت ها و مشارکت سایر استان ها در این رویداد بزرگ اذعان داشت: از ان جهت که تولید یک اثر نمایشی آن هم برای کودک و نوجوان دارای مخارج زیاد و بسیار است مستلزم حمایت های بیش از پیش بنیاد امام رضا (ع) و به ویژه استان های مختلف هستیم در این صورت گروه های مختلف نمایشی در استان های متعدد برای تولید اثر بیشتر ترغیب خواهند شد.

درویش نژاد از حمایت های دستگاه های مختلف استانی به ویژه استاندار، فرماندار ، شهردار ، نمایندگان مجلس و... تقدیر و تشکر کرد و گفت : این جشنواره نماد کامل مشارکت و همیاری معنوی در حوزه فرهنگ و هنر است و هرسال شاهد افزایش این مشارکت و همدلی به لطف الطاف کریمه امام هشتم هستیم .

گفتنی است، دهمین جشنواره ملی تئاتر کودک و نوجوان و نمایش عروسکی رضوی ۱۳ الی ۱۶ آذرماه در دوسالن فرهنگسرای طوبی و تماشاخانه آفتاب با حضور ۱۲ گروه نمایشی از سراسر کشور در بندرعباس برگزار می شود.