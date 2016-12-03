قصد رژیم صهیونیستی برای احداث صدها واحد مسکونی جدید در جنوب قدس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، کانال ۱۰ تلویزیون رژیم صهیونیستی شامگاه شنبه از قصد این رژیم برای تصویب طرح احداث صدها واحد مسکونی در شهرک «جیلو» که به زور در اراضی متعلق به فلسطینی ها در جنوب قدس اشغالی ساخته شده است، خبر داد.

کانال ۱۰ رژیم صهیونیستی اعلام کرد که کابینه این رژیم روز چهارشنبه با طرح احداث ۷۷۰ واحد مسکونی در شهرک جیلو که در اراضی کرانه باختری و قدس اشغالی ساخته شده است موافقت خواهد کرد.

بنا بر اعلام این کانال، تصویب این طرح علاوه بر احداث واحدهای مسکونی جدید که قرار بود از سال ۲۰۱۳ ساخته شوند و واشنگتن مانع اجرای آن می شد ساخت یک کنیسه یهودی را نیز شامل می شود.

تلویزیون رژیم صهیونیستی همچنین اعلام کرد که منطقه رابط بین بیت لحم و شرق قدس اشغالی در آینده نزدیک شاهد سلسله طرح های شهرک سازی خواهد بود.

شهرک صهیونیستی جیلو در اراضی فلسطینی واقع در جنوب بیت لحم در جنوب کرانه باختری ساخته شده است و بیش از ۴۰ هزار شهرک نشین صهیونیست در آن سکونت دارند.

منابع صهیونیستی پیش از این اعلام کرده بودند که اسرائیل از دوره انتقالی بین باراک اوباما رئیس جمهور فعلی آمریکا و دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب این کشور برای تصویب و اجرای طرح های گسترده شهرک سازی در قدس اشغالی سوء استفاده می کند.

یک هفته نامه صهیونیستی گفته بود که تصویب طرح های شهرک سازی ناشی از گمانه زنی مقامات اسرائیلی در قدس اشغالی پیرامون ایجاد آرامش ساختگی از سوی باراک اوباما رئیس جمهور فعلی آمریکا طی مرحله انتقالی و قبل از تحویل قدرت به دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب است.