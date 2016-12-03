«ترامپ» رئیس جمهور جنجالی فیلیپین را به کاخ سفید دعوت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری راشاتودی، یکی از معاونان رئیس جمهور فیلیپین افشاء کرد که «دونالد ترامپ» رئیس جمهور منتخب آمریکا طی «گفتگویی جذاب و پویا» با «رودریگو دوترته»،‌ رئیس جمهور جنجالی فیلیپین را به کاخ سفید دعوت کرده است.

«کریستوفر گوء» مشاور ویژه دوترته این مکالمه هفت دقیقه ای میان ترامپ و همتای فیلیپینی وی را از طریق پیامک به رسانه ها اعلام کرد.

انتظار می رود که طرفداری رهبر جنجالی فیلیپین از رئیس جمهور منتخب آمریکا به بهبود روابط مانیل- واشنگتن کمک کند؛ روابطی که طی ماههای اخیر به دلیل آنچه که دوترته «ریا و تزویر» واشنگتن می خواند،‌ تیره گشته است.

دوترته در یکی از سخنرانیهای شدید اللحن و ضدآمریکایی خود «باراک اوباما» را به دلیل رد و انتقاد از رویکرد وی در «نبرد علیه قاچاق مواد مخدر» در فیلیپین،‌ یک «حرامزاده» خواند.

واکنش دوترته به پیروزی ترامپ به طور قابل توجهی مساعد و مثبت بود و وی ابراز اطمینان کرد که دوستان و متحدانش به تمام پیمانهای دوجانبه احترام خواهند گذاشت.

طبق گزارش روزنامه «نیویورک تایمز»،‌ تماس تلفنی دونالد ترامپ با رودریگو دوترته آخرین مورد از یک مجموعه مکالمات فیلتر نشده وی با رهبران خارجی است که برخی از دیپلماتهای آمریکایی و بین المللی را ناراحت و خشمگین ساخته است.