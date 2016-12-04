اعتراف اروپا به غیر واقعی بودن خواسته ها برای کنار رفتن بشار اسد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، روزنامه «تایمز» انگلیس با استناد به منابع مطلع اعلام کرد که مسئولان ارشد اتحادیه اروپا با نزدیک شدن به اوج نبرد حلب اعتراف کردند که خواسته های مطرح شده توسط کشورهای غربی در خصوص کنار رفتن بشار اسد از قدرت غیرواقعی بوده است.

بنا بر اعلام روزنامه تایمز، اتحادیه اروپا پیشنهاد ارائه کمک های مالی به دولت بشار اسد در مقابل تحقق صلح در سوریه را داده و به نظر می رسد این اقدام با هدف حفظ تأثیر اروپا در جنگ سوریه باشد.

این روزنامه انگلیسی همچنین ادامه داد که احساس رو به افزایشی در اتحادیه اروپا وجود دارد که ایالات متحده آمریکا به عنوان شریک غرب، در حاشیه روند مذاکرات سوریه قرار گیرد.

بر اساس این گزارش، «فدریکا موگرینی» هماهنگ کننده سیاست خارجی اتحادیه اروپا در جریان دیدار دو هفته قبل خود با گروه های معارض سوری بجای پافشاری بر کنار رفتن بشار اسد بسته پیشنهادات جدیدی را ارائه کرده است که متضمن ارائه کمک های مالی برای راضی کردن تمام طرف ها می شود.

این گزارش می افزاید که این پیشنهادات همسو با قطعنامه های سازمان ملل و شورای امنیت که خواهان اجرای روند انتقال سوریه است، می باشد.

این روزنامه به نقل از یک منبع در معارضان سوری پیرامون طرح اروپا نوشت: موگرینی خواهان ارائه طرح اتحادیه اروپا برای حل و فصل نزاع است. به موجب این طرح یک دوره انتقالی وجود خواهد داشت اما جزئیات آن مبهم است. اما در مقابل در صورت توافق تمام طرف ها به این طرح پول های کلانی به همه خواهد رسید.

روزنامه تایمز افزود که پیشنهادهای اروپا شامل روند باز توزیع قدرت در استان های سوریه است که گروه های مسلح وابسته به معارضان معتدل را قادر می سازد در نیروهای امنیتی محلی ادغام شوند اما سازمان های دولت مرکزی، حفظ خواهند شد؛ البته با ساز و کاری دمکرات تر.

این در حالی است که پیشنهادهای اروپایی به آینده بشار اسد اشاره ای نکرده است.

روزنامه تایمز همچنین ادامه داد که رهبران اروپا مواضع خود در قبال حل بحران سوریه را به دلیل نگرانی از اینکه این بحران به تدریج ساختار سیاسی در منطقه را تخریب می کند تغییر داده اند و موضوع بحران پناهندگان در تمام قاره اروپا نقش ویژه ای در این زمینه داشته است.

بنا بر اعلام تایمز، رهبران اتحادیه اروپا هرچقدر هم که باقی ماندن بشار اسد در قدرت برای آنها ناراحت کننده باشد، در این شرایط بازسازی سوریه را تنها وسلیه جلوگیری از سرازیر شدن آوارگان سوری به اروپا می دانند.