دستگیری مظنون مرتبط با داعش و هسته تروریستی فرانسوی در مراکش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، وزارت کشور مراکش از دستگیری یک مظنون وابسته به گروه تروریستی داعش خبر داد. وی متهم است که حلقه ارتباطی بین سرکردگان داعش و هسته تروریستی است که ماه گذشته در فرانسه متلاشی گردید.

وزارت کشور مراکش اعلام کرد که فرد مظنون در چارچوب این ماموریت با عناصر داعش در مرزهای ترکیه و سوریه ملاقات و دستوراتی را به منظور ابلاغ به یکی از عناصری که در داخل خاک فرانسه دستگیر گردید، دریافت کرده بود.

بر اساس این گزارش، این فرد مظنون قرار بود با استفاده از یک گذرنامه جعلی از آلمان به داخل فرانسه نفوذ نماید.

از سوی دیگر مقامات مراکش از متلاشی کردن یک هسته تروریستی مرتبط با داعش که برای انجام حملات تروریستی در این کشور برنامه ریزی می کرد، خبر دادند.

وزارت کشور مراکش اعلام کرد یک هسته تروریستی متشکل از ۸ نفر را که با گروه تروریستی داعش ارتباط داشته و در شهرهای فاس و طنجه فعالیت می کردند متلاشی کرده است.

این وزارتخانه همچنین افزود که هسته مذکور ارتباط نزدیکی با عناصر داعش در عراق و سوریه داشته و در راستای بکارگیری عناصر برای اعزام آنها به مناطق مورد فعالیت داعش و نیز اجرای عملیات تروریستی در مراکش اقدام می کرد.

گفتنی است که مراکش با جنگ خاموشی علیه گروه های تروریستی و تروریست هایی که از صفوف داعش در عراق، سوریه و لیبی به این کشور باز می گردند مواجه است و مقامات مراکش هر از گاهی از متلاشی کردن گروه های تروریستی یا خنثی سازی تلاش تروریست ها برای نفوذ به داخل اراضی این کشور خبر می دهند.