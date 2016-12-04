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۱۴ آذر ۱۳۹۵، ۸:۱۱

در گفت و گو با مهر مطرح شد؛

توسعه خدمات پس از فروش گرایش به خرید کالای قاچاق را کمرنگ می کند

توسعه خدمات پس از فروش گرایش به خرید کالای قاچاق را کمرنگ می کند

شهریار-نماینده مردم شهریار،قدس و ملارد در مجلس شورای اسلامی گفت:یکی از راهکارهای موثر در مبارزه و مقابله با کالای قاچاق به توسعه خدمات پس از فروش معطوف می شود.

محمد محمودی شاه نشین در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به تبعات و پیامدهای مخرب قاچاق کالا بر اقتصاد کشور اظهار داشت:هر آنچه در عرصه مقابله و مبارزه با قاچاق به توفیقات بیشتری نائل شویم، ضریب توسعه، رونق و شکوفایی اقتصادی کشور نیز تقویت  خواهد شد.

نماینده مردم شهریار، قدس و ملارد در مجلس شورای اسلامی گفت:مبارزه و مقابله با قاچاق، مستلزم اتخاذ تدابیر ویژه، فراگیر و همه جانبه ای در عرصه های متعدد اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و امنیتی است که در هر حوزه ای با پیش بینی تدابیر لازم می توان به موفقیت های ارزنده ای در این خصوص دست یافت.

وی افزود:در کنار فرهنگ سازی و اطلاع رسانی مستمر عمومی در خصوص مضرات کالای قاچاق، تقویت و توسعه خدمات پس از فروش از مولفه های حائز اهمیتی است که تا حدود بسیاری، انگیزه و گرایش به خرید کالای قاچاق را تضعیف می کند.

محمودی شاه نشین عنوان کرد:نقاط ضعف و کاستی های بسیاری را می توان در کالاهای قاچاق جستجو و معرفی کرد که یکی از این موارد به فقدان خدمات پس از فروش معطوف می شود.

وی افزود: در چنین شرایطی با ارتقای کیفی و کمی خدمات پس از فروش، رغبت بیشتری از سوی مصرف کنندگان برای تهیه و خرید محصولات و کالاهایی که از مجاری قانونی وارد، عرضه یا تولید می شوند، بوجود خواهد آمد.

نماینده مردم شهریار، قدس و ملارد عنوان کرد:در سالی که از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به نام اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل مزین شده، مبارزه با کالای قاچاق به عنوان یکی از ارکان و پیش نیازهای اصلی تحقق سیاست های مذکور، امر خطیر و حائز اهمیتی محسوب می شود که مجلس شورای اسلامی با جدیت آن را پیگیری می کند.

محمودی شاه نشین یادآور شد:مبارزه با کالای قاچاق به مقطع زمانی خاصی خلاصه نمی شود و در آینده نیز این رویکرد و رویه ادامه خواهد داشت تا شرایط برای قاچاقچی کالا به میزانی هزینه ساز و ناامن شده که زمینه و بستر قاچاق در کشور با ناهمواری بیشتری همراه شود.

کد مطلب 3839828

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