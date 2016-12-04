جواد محمد زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: مسابقات کشوری اسپورت کیک بوکسینگ که روزهای جمعه و شنبه در قم برگزار شد با مسئولیت رئیس سبک آن در استان قم مسعود میرزا زاده به انجام رسید و این مسابقات از نظر کیفی شرایط خوبی داشت.



وی افزود: با توجه به این که تعداد شرکت کننده در این مسابقات زیاد بود پس از برگزاری مسابقات روز جمعه، باید ادامه این مسابقات را به روز شنبه موکول می‌کردیم که در روز شنبه سالن نداشتیم و نمی‌توانستیم آن را به زمان دیگری موکول کنیم بنا بر این سرپرست‌های همه تیم‌ها را جمع کردیم و اعلام کردیم که قصد داریم مسابقات را کنسل کنیم.



رئیس هیئت ورزش‌های رزمی استان قم گفت: برنامه این بود که با نظر رئیس سبک کشور بقیه مسابقات یا در قم یا تهران در زمان دیگری ادامه یابد اما همه صورت جلسه‌ای تنظیم و امضا کردند که ادامه مسابقات به صورت شبانه برگزار شود زیرا تیم‌هایی از راه‌های دور آمده بودند و برای آن‌ها بازگشت و سپس حضور در مرحله دیگری از مسابقات مقدور نبود.



محمد زاده بیان داشت: ۳۳۰ نفر در این مسابقات شرکت کردند و ما غیر از سالن راحله سالن دیگری نداریم که بخواهیم مسابقات را در سالن بهتری برگزار کنیم. اگر می‌خواستیم مسابقات را به سالن شهید حیدریان ببریم باید رینگ را جابجا کنیم و هزینه جابجایی رینگ زیاد است و امکان فنی آن نیز وجود ندارد و ما مجبور به برگزاری مسابقات در سالن راحله بودیم.



وی عنوان کرد: به این مسئله اذعان داریم که مسابقات نباید تا این اندازه و تا صبح روز شنبه به طول می‌انجامید اما با توجه به مشکلاتی که با آن روبرو شدیم، ادامه مسابقات تا صبح، چیزی بود که تیم‌های شرکت کننده خواستند. از این اتفاقات زیاد رخ می‌دهد. در قزوین در مسابقاتی بودیم که هنگام نماز صبح تمام شد. هیچ کس معترض نبود و کمک کردند که به بهترین نحو برگزار شود.

رئیس هیئت ورزش‌های رزمی استان قم تصریح کرد: در این گونه مسابقات، هزینه ورودی و درآمد مسابقات با رئیس سبک و مسئول سبک است و هیچ ارتباطی به هیئت رزمی استان ندارد به طوری که استان ایلام، خوزستان، چهارمحال و کرمانشاه با بخش نامه فدراسیون رایگان به این مسابقات آمدند. نفرات حاضر از قم ۵۰ هزار تومان دادند و بقیه ورزشکاران از جمله ماهدشت و شهرستان پردیس با نامه، ۴۰ هزار تومان پرداخت کرده‌اند ضمن این که نزدیک به ۱۰ میلیون تومان جایزه داده شده است.